Что нужно знать о соперниках Динамо и Шахтера в ЛЕ

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы-2020/21, в ходе которой соперником киевского «Динамо» был определен бельгийский «Брюгге», а оппонентом «Шахтера» стал израильский «Маккаби».





Sport.ua представляет экспресс-анализ ближайших соперников наших команд во втором по престижности еврокубке.





БРЮГГЕ (Бельгия)





Краткая визитка. Футбольный клуб «Брюгге» основан в 1891 году. Является 15-кратным чемпионом Бельгии по футболу, уступая по этому показателю только безоговорочному лидеру страны – «Андерлехту», в активе которого 34 титула. Именно «Брюгге» является действующим чемпионом Бельгии, причем выиграл минувший розыгрыш лиги с 15-очковой форой над финишировавшим вторым «Гентом» Романа Яремчука, хотя сезон не был доигран до конца из-за пандемии коронавируса. В текущем розыгрыше чемпионата Бельгии «Брюгге» также является лидером, опережая на 2 очка идущий следом «Генк».





Наивысшим достижением «Брюгге» в еврокубках является участие в финале Кубка европейских чемпионов-1977/78, где бельгийцы уступили «Ливерпулю», а также в финале Кубка УЕФА-1975/76, когда «черно-синие» вновь-таки проиграли «Ливерпулю», но по сумме двух матчей (2:3, 1:1).





Суммарная стоимость футболистов первой команды «Брюгге» по состоянию на сегодня оценивается порталом Transfermarkt в 144 миллиона евро («Динамо» - в 100 млн евро).





В рейтинге футбольных клубов, рассчитанном на основании последних 5 лет выступлений в еврокубках, «Брюгге» занимает 43 место («Динамо» - 31-е).





Путь в нынешнем сезоне еврокубков. «Брюгге» евросезон-2020/21 начинал с группы Лиги чемпионов. Изначально угодил в один квартет вместе с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Зенитом». В итоге «черно-синие» финишировали на третьем месте, набрав 8 очков. Две свои победы бельгийцы добыли над «Зенитом» (2:1 – на выезде и 3:0 – дома), а также сыграли вничью в двух поединках с «Лацио» (1:1 – дома и 2:2 – на выезде).





Лучшим бомбардиром «Брюгге» в нынешнем евросезоне является 28-летний хавбек Ханс Ванакен, на счету которого 3 забитых мяча в 6 поединках. Напомним, именно этот футболист забивал победный мяч «Брюгге» в ворота «Динамо» в домашнем матче (1:0) в рамках квалификации Лиги чемпионов-2019/20.





Главный тренер. Возглавляет команду 46-летний бельгийский специалист Филипп Клеман. В «Брюгге» он работает с июля минувшего года, и помимо чемпионского титула в минувшем сезоне, успел с «черно-синими» дважды принять участие в групповой стадии Лиги чемпионов. В том числе, под руководством Клемана «Брюгге» в минувшем сезоне прошло в квалификации «Динамо» (1:0, 3:3), после чего руководство киевского клуба отправило в отставку Александра Хацкевича.









ФК Брюгге. Филип Клеман





До этого Клеман приводил к титулу чемпиона Бельгии «Генк» в сезоне-2018/19, будучи также признанным в том году тренером года. Начинал же тренерскую карьеру Клеман в юношеских командах «Брюгге» в 2011 году, впоследствии входя в тренерский штаб Мишеля Прюдомма и Хуана Карлоса Гарридо в первой команде.





Излюбленными схемами игры Клемана за время работы в «Брюгге» являются 3-5-2 (легко трансформируется в 5-3-2) и 4-1-4-1. Обе эти формации коуч задействует примерно в равных частях, если брать во внимание все официальные поединки «черно-синих» с лета минувшего года.





Коротко о составе. Нынешний «Брюгге» обладает достаточно крепким с кадровой точки зрения составом. В нынешнем сезоне лидерами команды можно смело называть уже упоминавшегося Ханса Ванакена, капитана Руда Вормера и молодого сенегальского вингера Крепена Диатта.





21-летний африканец ныне демонстрирует существенный прогресс. В частности, если в 22 матчах минувшего чемпионата Бельгии Диатта забил 7 голов, то ныне такое же количество мячей Крепен отправил в сетку ворот соперников «Брюгге» по итогам 13 матчей. Именно сенегалец является самым дорогостоящим игроком нынешнего состава «Брюгге». Его стоимость оценивается в 20 миллионов евро.





Интересно, что вторым в списке наиболее дорогостоящих активов «Брюгге» по версии Transfermarkt является хорошо известный украинским болельщикам по играм за «Зарю» Эммануэль Деннис, чья стоимость составляет 16 миллионов евро. Однако в нынешнем сезоне нигериец существенно сдал, а после недавней скандальной истории в клубном автобусе в прессе и вовсе появились слухи о готовности «Брюгге» продать Денниса в январе в «Шеффилд Юнайтед» всего за 8 миллионов евро.









ФК Брюгге





Необходимо выделять и «украинский десант» в составе «Брюгге». Его представляет арендованный бельгийцами у «Шахтера» 25-летний левый фулбек Эдуард Соболь. Он принял участие уже в 17 матчах команды в нынешнем сезоне, однако недавно появилась информация о том, что «Брюгге» не будет выкупать контракт футболиста у «горняков» следующим летом.





Статистика евросезона. По среднему проценту владения мячом в одном матче нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов «Брюгге» занимает 14-е место из 32 команд-участниц. Показатель «черно-синих» составляет 50,8%, что существенно больше, нежели у «Динамо» (42,9%). Также бельгийцы входят в топ-5 команд ЛЧ-2020/21 по использованию в игре длинных передач. С показателем в 361 лонгболл «Брюгге» идет третьим после «Ливерпуля» (400) и «Аякса» (366).





Игры против «Динамо». К нынешнему моменту «черно-синие» провели всего два очных официальных матча против «Динамо». Случились они в квалификации Лиги чемпионов-2019/20, и тогда бельгийцы по сумме двух встреч прошли дальше (1:0, 3:3), поэтому у «бело-синих» в феврале 2021 года возникнет отличный повод «вернуть должок».





МАККАБИ (Израиль)





Краткая визитка. Футбольный клуб «Маккаби» Тель-Авив основан в 1906 году, являясь старейшим и самым титулованным клубом своей страны. Всего в активе «желтых» 23 победы в чемпионате Израиля, что на девять титулов больше, чем у «Хапоэля» из Тель-Авива. Минувший розыгрыш элитарного дивизиона национальной лиги «Маккаби» Тель-Авив выиграл с 14-очковой форой над финишировавшим вторым «Маккаби» из Хайфы. Впрочем, в текущем сезоне дела у «желтых» пока идут не столь хорошо: к нынешнему моменту они занимают только пятое место в розыгрыше регулярной части сезона, уступая четыре очка лидирующему «Маккаби» Хайфа.





Высшим достижением «Маккаби» Тель-Авив в еврокубках являются два участия в групповом розыгрыше Лиги чемпионов, случившиеся в сезонах-2004/05 и 2015/16. В последнем израильтяне попали в одну группу с «Челси», киевским «Динамо» и «Порту», уступив всем трем командам путь в плей-офф еврокубков (англичанам и украинцам – в 1/8 Лиги чемпионов, португальцам – в 1/16 Лиги Европы). Причем «Динамо» тогда в двух матчах не имело особых проблем с «Маккаби», обыграв эту команду 2:0 на выезде и 1:0 дома.





Суммарная стоимость футболистов первой команды «Маккаби» Тель-Авив по состоянию на сегодня оценивается порталом Transfermarkt почти в 19 миллионов евро («Шахтера» - в 135 млн евро).





В рейтинге футбольных клубов, рассчитанном на основании последних 5 лет выступлений в еврокубках, «Маккаби» занимает 71 место («Шахтер» - 17-е).





Путь в нынешнем сезоне еврокубков. Текущий сезон «Маккаби» начал с первой квалификации Лиги чемпионов, где в одноматчевом противостоянии оказался сильнее «Риги» (2:0), а в следующем раунде прошел «Судуву» (3:0). В третьем раунде израильтянам попалась еще одна команда с постсоветского пространства – «Динамо-Брест», которую «Маккаби» также обыграл всухую (1:0). Лишь на финальной стадии плей-офф квалификации израильтяне «дали в штангу», уступив в двух матчах австрийскому «Зальцбургу» (1:2, 1:3), выбыв в Лигу Европы.





В Лиге Европы «Маккаби» попал в группу I, где в итоге уступил первую строчку «Вильярреалу», но опередил «Сивасспор» и «Карабах». При этом, израильтяне дважды обыграли турецкую команду (2:1 – на выезде и 1:0 – дома), а также дома выиграли у «Карабаха» (1:0), сыграв с азербайджанцами на выезде вничью (1:1). «Вильярреалу» команда из Тель-Авива «сгорела» на выезде (0:4), но зато отобрала очки на своем поле (1:1). Набранных 11 очков хватило «Маккаби», чтобы финишировать вторым в группе.





Лучшим бомбардиром «Маккаби» в нынешнем розыгрыше Лиги Европы является оттянутый форвард Йонатан Коэн (2 гола в 6 матчах), а вот лучшим ассистентом – опорный полузащитник Дор Перец (3 ассиста в 6 матчах).





Главный тренер. Наставником «Маккаби» является 51-летний грек Георгиос Донис. В Израиле он начал работать лишь с августа нынешнего года, сменив «у руля» команды серба Владимира Ивича, отправившегося тренировать английский «Уотфорд».









Твиттер Маккаби. Георгис Донис





Тренерскую карьеру Донис начал в 2002 году в «Илисиакосе». На родине поработал с «Ларисой», АЕКом, «Атромитосом», ПАОКом и «Панатинаикосом», из которого и перешел в «Маккаби». Также работал на Кипре с АПОЭЛом, в Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем» и в ОАЭ с «Шарджей». С «Ларисой» выигрывал Кубок Греции, с АПОЭЛом становился чемпионом Кипра, а с «Аль-Хилялем» брал Суперкубок Саудовской Аравии, а также Кубок Короля и Кубок наследного принца.





В «Маккаби» Тель-Авив Донис пока широко использует различные схемы игры, но преимущество отдает все-таки расстановке 4-2-3-1 (особенно в национальном чемпионате), хотя в Лиге Европы практически в каждом поединке случались вариации этой схемы, или другие расстановки, избранные под соперника.





Коротко о составе. Выделять кого-то в составе «Маккаби» достаточно непросто, потому что подавляющее большинство игроков этой команды никогда не были на слуху в футбольном мире за пределами Израиля.





Самым дорогим футболистом «Маккаби» Тель-Авив является 24-летний Йонатан Коэн (2,4 миллиона евро), на счету которого 7 матчей за национальную сборную Израиля. Также выделяются 28-летний левый испанский фулбек Энрик Саборит, имеющий небольшой опыт выступлений в Ла Лиге за «Атлетик», его 31-летний соотечественник Луис Эрнандес, играющий в центре обороны и являющийся воспитанником академии «Реала» и немного поигравший в АПЛ за «Лестер» и в Ла Лиге за «Малагу».





Также можно выделять 28-летнего сербского форварда Александара Пешича. Он перешел в «Маккаби» в начале октября нынешнего года, а до этого успел сменить за свою карьеру множество клубов, среди которых выделяются «Аталанта» (7 матчей, 1 гол), «Тулуза» (65 матчей, 8 голов) и «Црвена Звезда» (51 матч, 29 голов).





Интересно, что нынешний вингер «Шахтера» Манор Соломон в бытность выступлений в Израиле за «Маккаби» Петах-Тиква провел 4 матча против «Маккаби» Тель-Авив, отличившись в них 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.









Твиттер Маккаби





Статистика евросезона. В нынешнем розыгрыше Лиги Европы «Маккаби» Тель-Авив занимает лишь 42-е место из 48 команд-участниц группового турнира по суммарному показателю ожидаемых голов. В шести поединках израильтяне наработали только на 5,48xG, а забили 6 голов. Интересно, что по среднему возрасту «желтые» являлись одной из наиболее возрастных команд турнира на групповой стадии – 27,9 лет (44-е место).





Судя по всему, израильская команда хорошо умеет зарабатывать фолы. По этому компоненту она занимает 5-е место в Лиге Европы на текущий момент, имея в активе 89 заработанных фолов. Еще «желтые» отличались достаточно интенсивной игрой в пас. По количеству передач на минуту владения (16) «Маккаби» занял четвертое место в турнире из 48 участников групповой стадии. Однако в среднем «желтые» владели мячом только 44,9% игрового времени.





Игры против «Шахтера». С «горняками» команда из Тель-Авива в феврале 2021 года сыграет свои первые официальные поединки.



