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Спорт
Футбол
15 декабря 20, 09:12
France Football назвал лучших защитников в истории
Кафу и Мальдини
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Авторитетное французское издание France Football путем голосования определило лучших футбольных защитников в истории.

Журнал принял решение отбирать команду по тактической схеме 3-4-3. Триумфаторов в номинациях выбирало жюри из 140 журналистов, участвующих в голосовании за "Золотой мяч".

Лучшим центральным защитником назван Франц Беккенбауэр, игравший за "Баварию" и сборную ФРГ. В качестве капитана сборной Беккенбауэр выиграл Кубок мира по футболу-1974, а в составе мюнхенской "Баварией" трижды подряд завоёвывал Кубок европейских чемпионов в 1974—1976 годах и Кубок обладателей кубков УЕФА в 1967 году.

Лучшим левым защитником был признан Паоло Мальдини, выступавший вместе с Андреем Шевченко за "Милан" и сборную Италии. Всю свою футбольную карьеру Мальдини провёл в "Милане", сыграв за "красно-черных" 902 официальных матча. World Soccer определил его лучшим футболистом мира 1994 года 

Лучший правый защитник определен еще один партнер Шевченко по "Милану" бразилец Кафу - двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии (1994, 2002). В 2002 и в 2006 годах на чемпионатах мира Кафу был капитаном сборной. Первый и пока единственный футболист, сыгравший в трёх финальных матчах чемпионатов мира (1994, 1998, 2002).
kp.ua
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