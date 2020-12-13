Луческу гневно прошелся по VAR после матча с Колосом (видео)

Главный тренер Динамо Мирча Луческу раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Игорем Пасхалом после матча 13-го тура чемпионата Украины 2020/21 с Колосом. По мнению Мистера, VAR (система видеопомощи арбитра) просто замедляет игру и судьи могут интерпретировать любой эпизод по своему усмотрению.

"Я не понимаю зачем этот VAR. Им не пользовались в первом тайме, когда фолили на Шапаренко (момент, когда Селезнев врезался в хавбека, - прим. ред.). Почему там не смотрели?. В VARе, который рассматривает последний кадр, кажется, что Шепелев (получил прямую красную карточку, - прим. ред.) бьет соперника, однако нужно смотреть эпизод в динамике. Это невозможно столько красных карточек получать после VAR. Когда скользит опорная нога (Луческу вспомнил удаление Мораеса) эпизод надо трактовать по-другому, VAR вносит непонятности. Рефери смотрят на кадры контакта футболистов и видят удар, а если посмотреть эпизод в динамике, то там совсем по-другому.

В моменте с фолом Миколенко Селезнев показал свои актерские способности. Евгений поймал молодого, неопытного Миколенко, который просто разворачивался и задел форварда гостей. Это не футбол. Такие большие паузы для того, чтобы рассматривать эти записи, постоянные остановки, постоянно сбивают темп. Стоим 3-5 минут для того, чтобы они отмотали эту пленку для того, чтобы что-то изменить. Колос отлично сыграл, но атмосфера футбола пропала.



