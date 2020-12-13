Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.87
USD
27.95
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Футбол
12 декабря 20, 22:02
Луческу гневно прошелся по VAR после матча с Колосом (видео)
Луческу
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Мирча Луческу был крайне недоволен работой арбитров на матче Динамо - Колос.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Игорем Пасхалом после матча 13-го тура чемпионата Украины 2020/21 с Колосом. По мнению Мистера, VAR (система видеопомощи арбитра) просто замедляет игру и судьи могут интерпретировать любой эпизод по своему усмотрению.

VAR "украл" у Ворсклы два гола: обзор матча с Минаем

"Я не понимаю зачем этот VAR. Им не пользовались в первом тайме, когда фолили на Шапаренко (момент, когда Селезнев врезался в хавбека, - прим. ред.). Почему там не смотрели?. В VARе, который рассматривает последний кадр, кажется, что Шепелев (получил прямую красную карточку, - прим. ред.) бьет соперника, однако нужно смотреть эпизод в динамике. Это невозможно столько красных карточек получать после VAR. Когда скользит опорная нога (Луческу вспомнил  удаление Мораеса) эпизод надо трактовать по-другому, VAR вносит непонятности. Рефери смотрят на кадры контакта футболистов и видят удар, а если посмотреть эпизод в динамике, то там совсем по-другому.

В моменте с фолом Миколенко Селезнев показал свои актерские способности. Евгений поймал молодого, неопытного Миколенко, который просто разворачивался и задел форварда гостей. Это не футбол. Такие большие паузы для того, чтобы рассматривать эти записи, постоянные остановки, постоянно сбивают темп. Стоим 3-5 минут для того, чтобы они отмотали эту пленку для того, чтобы что-то изменить. Колос отлично сыграл, но атмосфера футбола пропала.



"В игре с Ювентусом арбитры не смотрели VAR. Они смотрят его, когда хотят. Судьи могут трактовать любые моменты, как хотят. Футбол более динамичен без VAR", - рассказал Луческу на послематчевой пресс-конференции.

telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Мирча Луческу о возможности возвращения в "Шахтер"
Луческу получил предложение возглавить Динамо
Назначение Мирчи Луческу: месть Шахтеру или шанс для Динамо?
Луческу стал новым тренером "Динамо"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Динамо и Колос выдали самый странный матч года (видео)
noimageВ Италии похоронили легенду футбола. Видео
Лента новостей