Динамо и Колос выдали самый странный матч года (видео)

Динамо и Колос выдали огненный матч в рамках 13-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2020/21. Встреча, проходившая в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, завершилась со счетом 2:2.

В первом тайме команды не жалели друг друга. Особенно досталось полузащитнику Динамо Николаю Шапаренко, которого на 31-й минуте попросту снес форвард Колоса Евгений Селезнев. Рефери, просмотрев VAR, не стал наказывать "Царя" красной карточкой и ограничился лишь предупреждением. А вот от критиков в ближайшее время достанется Владиславу Супряге, который с пары метров не сумел поразить пустые ворота гостей.

В начале второго тайма после банального навеса Миколенко зачем-то сделал движение локтем в сторону головы Селезнева и Евгений рухнул на газон. Рефери Игорь Пасхал после очередного просмотра VAR назначил 11-метровый удар, который реализовал сам пострадавший. На 52-й минуте встречи главный арбитр вновь воспользовался VAR - на этот раз, чтобы удалить Шепелева, который жестко сфолил в атаке. После удаления Владимира на несколько минут исчез из виду главный тренер Бело-синих Мирча Луческу (комментаторы даже предположили, что Мистера также удалили). Чуть позже рефери выровнял составы, показав красную карточку защитнику гостей Максиму Максименко (вновь не обошлось без видеопомощи для судьи). Практически сразу Динамо отыгралось: Селезнев, по мнению Пасхала, сфолил в своей штрафной, а Виктор Цыганков реализовал 11-метровый удар. Страсти не угасали и киевляне в равных составах забили спорный мяч усилиями все того же Цыганкова (был ли офсайд определял VAR). Спустя 3 минуты Денис Антюх сравнял счет, забив нелепый мяч в ворота Бущана.





Несмотря на ничью, Динамо (30 очков) уйдет на зимний перерыв в качестве лидера. Колос (18 очков), в свою очередь, пока занимает промежуточное 5-е место в УПЛ.