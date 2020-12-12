Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.87
USD
27.95
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Футбол
12 декабря 20, 15:59
В Италии похоронили легенду футбола. Видео
похорон
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В итальянской Виченце похоронили великого футболиста Паоло Росси.

9 декабря перестало биться сердце великого итальянского футболиста Паоло Росси. В субботу, 12 декабря, состоялись похороны, на которые пришли сотни итальянских болельщиков. Об этом сообщает football-italia.

Церемония прощания с экс-нападающим сборной Италии прошла в Виченце на местном стадионе "Ромео Менти", затем гроб с телом Росси перевезли в собор "Дуомо ди Виченца".


Паоло Росси является легендой сборной Италии, ведь он стал одним из автором успеха "Скуадры Адзурры" на чемпионате мира по футболу-1982, оформив хет-трик в ворота бразильцев. Кроме того, в тот же год Паоло стал обладателем "Золотого мяча". На клубном уровне Росси выступал за Виченцу, за которую играл на протяжении трех сезонов, Ювентус, Комо, Перуджу, Милан и Верону. 


Ранее сообщалось, что УЕФА почтил память Росси минутой молчания на всех играл 6-го тура Лиги Европы.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Руслан Малиновский забил невероятный гол. ВИДЕО
Буффон продлил контракт с "Ювентусом"
Известны возможные соперники "Динамо" и "Шахтера" в ЛЧ
В новом рейтинге ФИФА Украина поднялась выше
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей