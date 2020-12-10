Шахтер пробился в плей-офф ЛЕ, выбив Интер из еврокубков

В среду, 9 декабря, Интер в рамках матча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 принимал донецкий Шахтер. Встреча, проходившая в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца", завершилась ничьей 0:0

В первом тайме Интер, которого устраивала только победа, ринулся вперед, однако не сумел размочить счет. Самым активным футболистом на поле был аргентинец Лаутаро Мартинес, который в дебюте встречи из убойной позиции попал в перекладину. Горняки выбрали тактику второго номера и угрожали воротам Хандановича лишь ударами издали. Второй тайм прошел по сценарию первого - Интер атаковал, а Шахтер защищался. В итоге блестящая игра вратаря дончан Трубина принесла Шахтеру ничью и выход в плей-офф Лиги Европы.

Интер 0:0 Шахтер

Предупреждения: Гальярдини, Хакими, Брозович - Витао, Трубин

Составы команд:

Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони (Д'Амброзио, 85) — Хакими (Дармиан, 85), Барелла, Брозович, Гальярдини (Санчес, 76), Янг (Перишич, 68) — Лукаку, Мартинес (Эриксен, 85).

Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Степаненко, Витао (Хочолава, 36), Матвиенко — Марлос (Алан Патрик, 65), Коваленко, Майкон, Тайсон (Дентиньо, 87) — Тете (Соломон, 65).

В параллельном матче Реал переиграл Боруссию М и вместе с немецкой командой пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов. Шахтер шагает в плей-офф Лиги Европы, а Интер прощается с еврокубками.

Турнирное положение команд в группе B (Боруссия М находится выше Шахтера, потому что переиграла Горняков в двух матчах с общим счетом 10:0):