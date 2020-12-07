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Спорт
Футбол
7 декабря 20, 09:50
"Динамо" и "Шахтер" уходят в отрыв от преследователей
Динамо
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Полтавская "Ворскла" просела

По итогам 12 тура украинской Премьер-лиги по футболу вырисовывается привычная картина - киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" уходят в отрыв.

Главный ньюсмейкер нового сезона полтавская "Ворскла", одно время лидировавшая в турнирной таблице, проиграла второй матч кряду. После поражения "Динамо" 0:2 команда Юрия Максимова уступила "Десне" в Чернигове 0:1 и как следствие опустилась на четвертое место, пропустив вперед черниговский клуб.

Лидерство в чемпионате по-прежнему удерживает киевское "Динамо". В рамках игрового дня вице-чемпион одержал победу над "Марипуолем" 2:1, заканчивая матч в меньшинстве после удаления молодого вратаря Руслана Нещерета за фол последней надежды еще в первом тайме. Мячи у киевлян забили Денис Гармаш и Виктор Цыганков.

На три очка от киевлян отстает "Шахтер", разгромивший новичка лиги "Минай" 5:1. Первые мячи в сезоне за донецкий клуб на свой счет записали бразилец Фернандо и защитник Николай Матвиенко. Еще один забил израильтянин Соломон, и дважды в свои ворота забивали защитники "Миная".

Замыкает турнирную таблицу с 6 очками "Рух". Команда из львовской области в этом туре уступила в Киеве "Олимпику" 1:3. Два мяча за донецкий клуб забил иранец Шахаб, который с 8 мячами возглавляет гонку бомбардиров.

Чемпионат Украины: Таблица

Чемпионат Украины: ТаблицаПолная

 

  ИВНПЗ-ПО
1. Динамо1292123-829
2. Шахтер1275030-1126
3. Десна1255216-1120
4. Ворскла1254316-919
5. Заря1145221-1017
6. Колос1245316-1417
7. Александрия1244419-1616
8. Олимпик1151519-1916
9. Мариуполь1244414-1716
10. Ингулец1218313-1711
11. Минай112368-229
12. Днепр-11222815-248
13. Львов112277-258
14. Рух120668-22

Бомбардиры:

Шахаб ("Олимпик") - 8

Цыганков ("Динамо") - 6
kp.ua
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