"Динамо" и "Шахтер" уходят в отрыв от преследователей

По итогам 12 тура украинской Премьер-лиги по футболу вырисовывается привычная картина - киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" уходят в отрыв.

Главный ньюсмейкер нового сезона полтавская "Ворскла", одно время лидировавшая в турнирной таблице, проиграла второй матч кряду. После поражения "Динамо" 0:2 команда Юрия Максимова уступила "Десне" в Чернигове 0:1 и как следствие опустилась на четвертое место, пропустив вперед черниговский клуб.

Лидерство в чемпионате по-прежнему удерживает киевское "Динамо". В рамках игрового дня вице-чемпион одержал победу над "Марипуолем" 2:1, заканчивая матч в меньшинстве после удаления молодого вратаря Руслана Нещерета за фол последней надежды еще в первом тайме. Мячи у киевлян забили Денис Гармаш и Виктор Цыганков.

На три очка от киевлян отстает "Шахтер", разгромивший новичка лиги "Минай" 5:1. Первые мячи в сезоне за донецкий клуб на свой счет записали бразилец Фернандо и защитник Николай Матвиенко. Еще один забил израильтянин Соломон, и дважды в свои ворота забивали защитники "Миная".

Замыкает турнирную таблицу с 6 очками "Рух". Команда из львовской области в этом туре уступила в Киеве "Олимпику" 1:3. Два мяча за донецкий клуб забил иранец Шахаб, который с 8 мячами возглавляет гонку бомбардиров.