Игорь Суркис: Не "Шахтер" слабее стал, а "Динамо" сильнее

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал промежуточное лидерство киевлян в чемпионате Украины.

- Не могу сказать, что "Шахтер" стал слабее по сравнению с прошлым сезоном. Может быть, где-то только по игре. Их же тоже постигла эта корона-19, как говорят. И нас. Их чуть раньше, нас – чуть позже. Уже от медиков зависит, как они восстановят людей. Легионеры у нас не болели. Мне сложно что-то говорить. Каждым утром мы сдаем тесты, а на вечер с нетерпением ждем, что они покажут.

Может быть, не они слабее, а мы чуть сильнее играем, организованнее, – передает Трибуна слова Суркиса.

В 11 туре чемпионате Украины киевское "Динамо" обыграло полтавскую "Ворсклу" 2:0, а донецкий "Шахтер" на выезде одолел "Днепр-1" 1:0. В турнирной таблице "Динамо" идет первым, опережая горняков на три пункта.