Обзор матча Динамо - Ворскла (видео)

В субботу, 28 ноября, Динамо в рамках матча 11-го тура чемпионата Украины по футболу 2020/21 принимало полтавскую Ворсклу. Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Киевляне обеспечили себе комфортную разницу в счете уже в первом тайме. Сначала Виктор Цыганков на 14-й минуте после блестящей перепасовки с Вербичем открыл счет. А на 36-й минуте Беньямин уже забил сам, замкнув прострел Де Пены с левого фланга. Добавим на 82-й минуте поединка был удален центрбек Динамо Забарный, а на 90-й минуте "красный свет" перед собой увидел левый защитник полтавчан Ибрагим Кане.

Эта победа позволила Динамо (26 очков) сохранить за собой первую сточку в турнирной таблице УПЛ, а Ворскла (19 очков) - третья. В следующем туре вице-чемпионы Украины отправятся в гости к Мариуполю (05.12.2020), а полтавчане сыграют с Десной (06.12.2020).