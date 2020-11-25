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Спорт
Футбол
25 ноября 20, 09:18
Ювентус победил Ференцварош Реброва и вышел в 1/8 финала ЛЧ
Ювентус
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Мората и Реброва достал

Туринский "Ювентус" в рамках четвертого тура только в компенсированное время сумел дожать будапештский "Ференцварош" 2:1. Эта победа автоматически вывела чемпиона Италии в раунд плей-офф. 

После разгромной победы 4:1 в венгерской столице ожидалось, что “Старая синьора” легко обыграет команду Сергея Реброва и в Турине. Однако довелось сильно попотеть. 

Венграм удалось забить быстрый гол. Нгуэн подхватил бесхозный мяч и отдал Узуни, который был точен с линии вратарской! До перерыва “Ювентусу” удалось сравнять счёт - спасибо Криштиану Роналду.

После перерыва "Ювентус" владел территориальным преимуществом, но долго не мог забить. И только в компенсированное к матчу время класс исполнителей “Юве” взял своё. Куадрадо откликнулся на пас Данило и выполнил навес точно на Морату – Альваро расстрелял Дибуса с пары метров! Помните, кто похоронил в Киеве "Динамо"? 

Тем самым туринцы заработали досрочный выход в плей-офф, поскольку в параллельной игре “Барса” смяла “Динамо”. Через неделю команда Андреа Пирло будет противостоять киевлянам в родных стенах, а “Ференцварош” примет в Будапеште “Барселону”.
kp.ua
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