Месси не сыграет с "Динамо"

На предматчевой пресс-конференции главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поведал о кадровых решениях. Нидерландский специалист сделал неожиданное заявление - Лео Месси и Френки де Йонг не полетят в Украину.

- Мы решили не брать Месси и де Йонга, потому что находимся в хорошем положении в Лиге чемпионов. Они могут отдохнуть, так как сыграли много игр.

Это хорошее время для отдыха. А для ФИФА пришло время задуматься над расписанием матчей, потому что такой график безумие, - передает Fоotball.uа слова Кумана.

Тем самым "Барселона" сыграет с "Динамо" без целого ряда игроков основного состава. Лазарет команды Рональда Кумана содержит Жерара Пике, Серджи Роберто, Ансу Фати, Самуэля Умтити и Серхио Бускетса.

"Динамо" сыграет с "Барселоной" в 4-м туре ЛЧ 24 ноября. Начало поединка - 22:00. Встреча состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" без зрителей.