Манчестер Юнайтед обыграл Вест Бромвич. видео

В субботу, 21 ноября, Манчестер Юнайтед в рамках матча 9-го тура чемпионата Англии минимально одолел Вест Бромвич. Встреча, проходившая на стадионе "Олд Траффорд", завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в игре в свой актив записал португальский хавбек Бруну Фернандеш, который реализовал свой очередной пенальти в текущем сезоне.

Видео гола Бруну Фернандеша:



