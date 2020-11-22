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Спорт
Футбол
21 ноября 20, 23:25
Украинский футболист забил супергол в стиле Роналду (видео)
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Полузащитник Алексей Лобов забил шикарный гол в Первой лиге.

В пятницу, 20 ноября, Верес минимально победил Авангард в рамках матча 14-го тура Первой лиги Украины 2020/21. Встреча завершилась минимальным успехом ровенской команды со счетом 1:2.

Несмотря на поражение, полузащитник Авангарда Алексей Лобов надолго запомнит эту игру, ведь футболисту удался просто невероятный удар со штрафного. Лобов пробил мощно в стиле Криштиану Роналду, а вратарь гостей даже не реагировал и лишь наблюдал за полетом "снаряда".

Видео гола Алексея Лобова:


Эта победа позволила Вересу (25 очков) подняться на 3-е место в турнирной таблице УПЛ, Авангард (8 очков) - предпоследний. 

Отметим, за Верес с текущего сезона заявлен известный украинский футбольный блогер Дмитрий Поворознюк, который является автором Youtube-канала "Трендець".
telegraf.com.ua
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