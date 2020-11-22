Украинский футболист забил супергол в стиле Роналду (видео)

В пятницу, 20 ноября, Верес минимально победил Авангард в рамках матча 14-го тура Первой лиги Украины 2020/21. Встреча завершилась минимальным успехом ровенской команды со счетом 1:2.

Несмотря на поражение, полузащитник Авангарда Алексей Лобов надолго запомнит эту игру, ведь футболисту удался просто невероятный удар со штрафного. Лобов пробил мощно в стиле Криштиану Роналду, а вратарь гостей даже не реагировал и лишь наблюдал за полетом "снаряда".

Видео гола Алексея Лобова:



