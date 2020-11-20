Сразу 15 футболистов "Динамо" не сыграют с "Ингульцом"

В матче десятого тура УПЛ с "Ингульцом", который состоится 21 ноября в 14.00, киевское "Динамо" не сможет рассчитывать на пятнадцать футболистов первой команды.

В последний момент травмировались нападающий Русин и защитник Кендзера, который получил повреждение в игре за сборную Польши.

Таким образом,против "Ингульца" Мирча Луческу не сможет рассчитывать на следующих футболистов: на травмированных Кендзеру, Бурду, Тымчика, Костевича и Русина, а также на Цыганкова, Сидорчука, Родригеша, Сироту, Дуэлунда, Попова, Нещерета, Леднева, Шабанова и Андриевского, которые сдали положительные тесты на коронавирус.

Помимо "Динамо", вспышка коронавируса подкосила "Олимпик". Официальный сайт Украинской Премьер-лиги уже уведомил, что матч"Олимпик" - "Заря" в запланированное время не состоится.



"Олимпик" официально проинформировал лигу, что из-за вспышки коронавирусной инфекции в клубе не осталось ни одного здорового вратаря, который смог бы принять участие в этом матче. УПЛ позже определит дополнительно дату проведения поединков "Олимпик" - "Заря".

Ранее президент "Олимпика" Владислав Гельзин сообщал, что, по меньшей мере, десять игроков и работников клуба сдали положительные тесты на COVID-19.





