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19 ноября 20, 09:18
Определились все финалисты Лиги Наций?
Лига наций
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Италия, Бельгия, Франция и Испания сыграют в финале четырех

В следующем году за победу во втором розыгрыше Лиге наций в плей-офф поборются сборные Италии, Бельгии, Франции и Испании. Они заняли первые места в своих группах Лиги А.

В Группе 1 Италия опередила Нидерланды на одно очко. Вторую подгруппу легко выиграла Бельгия с 15 очками, опередив Данию и Англию на пять баллов. В третьей группе победителем стала Франция, выбившая из розыгрыша первого победителя Лиги Наций сборную Португалии, ну а в четвертой группе, где выступала сборная Украины, первенствовала сборная Испании.

Жеребьевка решающей стадии состоится 3 декабря. Финал четырех запланирован на октябрь 2021 года.

Таким образом, у этого турнира будет новый победитель, ведь триумфатором первой в истории Лиги Наций стала Португалия.

Лига наций УЕФА - самый новый из турниров для сборных. Он заменил большинство товарищеских встреч матчами турнирного значения и обеспечил европейским сборным возможность играть с соперниками примерно равного уровня.

 
kp.ua
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