Отмена матча сборной. Сценарии для Украины

Всю осень коронавирус донимает украинский футбол. Из-за него Динамо и Шахтер не в оптимальных составах играли в Лиге Чемпионов, а больше всего пострадала национальная сборная.

На прошлый сбор из-за коронавируса команда Андрея Шевченко не досчиталась игроков из донецкого клуба. На этот не приехали уже киевляне. Перед матчем со сборной Германии ковид обнаружили у Андрея Ярмоленко, Виктора Цыганкова, Сергея Сидорчука и Виктора Коваленко.

Прямо перед матчем со Швейцарией позитивные тесты пришли Эдуарду Соболю, Евгению Макаренко и Дмитрию Рызныку. А в день игры со швейцарцами подтвердился коронавирус у Руслана Малиновского, Жуниора Мораеса и Сергея Кривцова. Причем двое последних ковидом уже переболели.

В итоге, сборную Украины посадили на карантин в швейцарском Люцерне, а матч со швейцарцами отменили. Ситуация беспрецедентная.

Корреспондент.net проанализировал сценарии, что Украину ждет в будущем.

Варианты развития событий

УЕФА, и Швейцарская ассоциация футбола были готовы к проведению встречи, но запрет местных властей сделал это невозможным.

По данным СМИ, сейчас рассматривается три варианта развития событий:

– проведение встречи в другом швейцарском кантоне в ближайшие два дня;

– перенос матча на более поздний срок;

– заменить игроков сборной Украины другими футболистами, в том числе из команд U-21 и U-20.

Что говорят документы

УЕФА еще летом разработал план действий в турнирах сборных при короанвирусе.

В нем говорится, что "если по решению уполномоченных государственных или местных властей группа футболистов или команда помещается в обязательный карантин или самоизоляцию, матч проходит по расписанию, если в команде набирается минимум 13 футболистов, включая одного вратаря".

"Если национальная ассоциация не может выставить на игру команду с соблюдением указанного выше критерия (то есть 13 футболистов, включая минимум одного вратаря), то матч, если возможно, переносится на выбранную администрацией УЕФА дату. Если администрация УЕФА сочтет целесообразным, она имеет полномочия перенести матч на стадион в нейтральном государстве (на территории национальной ассоциации УЕФА). В любом случае домашняя команда остается ответственной за проведение матча и покрывает все сопутствующие расходы".

Переносить игру особо некуда. Следующая пауза на игры сборных будет только в марте.

"Если матч невозможно перенести, решение принимает Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция (КДЭИ) УЕФА. Сборная национальной ассоциации, по вине которой матч не состоялся или был сыгран не полностью, признается КДЭИ проигравшей".

И швейцарская ассоциация, и украинская были за проведения поединка, так что здесь, по логике, техническое поражение не светит ни одной из команд.

"Кроме случаев, когда КДЭИ решает, что матч не состоялся или был сыгран не полностью по вине обеих сторон либо по не зависящим от сторон причинам. Тогда исход матча определяет жребий (победа 1:0, поражение 0:1 или ничья 0:0), который проводит администрация УЕФА".

Возможно, все действительно решит жребий.

Подобные примеры

На чемпионате Европы 1968 года побрасывание монетки решило судьбу ничейного полуфинала между сборными СССР и Италии.

В регламенте Евро-1968 было записано: в случае ничьи на стадии 1/2 финала победитель пары определяется жребием. Процедура жеребьёвки прошла в небольшой комнате, где собрались главный судья матча, представитель УЕФА, капитаны команд. Подбрасывали монетку достоинством в 10 франков, выиграли, таким образом, итальянцы.

В сентябре 2020 года в подобной украинской ситуации оказалась сборная Чехии. Из-за двоих больных футболистов команды (Томаш Соучек и Патрик Шик), которые контактировали с массажистом сборной, местная федерация решила поместить остальной состав на самоизоляцию, а матч 2 тура Лиги наций перенести.

Однако с этим не согласился УЕФА, поэтому чехам пришлось собирать совершенно другой состав на запланированный матч с шотландцами. В итоге они проиграли британцам 1: 2.

Матч между Румынией и Норвегией, который должен был состояться 15 ноября, отменили, так как норвежское правительство решило не выпускать национальную команду из страны из-за одного случая коронавируса в лагере сборной.

А 18 ноября в Вене Норвегия сыграет против Австрии молодежным составом.