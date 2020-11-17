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Спорт
Футбол
17 ноября 20, 09:56
Появилось видео, как полицейские избивают футбольных фанатов
драка
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В Млинове произошла драка футбольных болельщиков и полиции. Появилось видео.

В минувшее воскресенье украинский футбол потряс громкий скандал. Как сообщает Фраза, в Млинове (Ровенская область) произошла драка футбольных болельщиков и полиции.

Тут в рамках Первой лиги ровенский «Верес» играл против луцкой «Волыни».

Местные СМИ пишут, что копы избили фанатов команды гостей, которые выбежали на поле.

Информируется следующее: «Стычка произошла в конце матча, когда волыняне уже проигрывали со счетом 0:2. Несколько волынян выбежали на поле, где их начали бить дубинками полицейские».

Также сообщается: «К ним подбежал вратарь Вереса Богдан Когут и тренер команды Юрий Вирт, а также игроки Волыни. Они пытаясь остановить стычку, однако и их полиция оттеснила. Фанов вывели за пределы стадиона и отпустили».

Видео:
Fraza.ua
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