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Спорт
Футбол
14 ноября 20, 15:23
Шахтер лишился главного тренера на один матч Лиги чемпионов
Луиш Каштру
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Главный тренер Шахтера Луиш Каштру не поможет своей команде в ответной игре против Боруссии М в Лиге чемпионов.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал ряд дисциплинарных решений касательно последних еврокубковых игр, сыгранных под эгидой организации. В частности, УЕФА принял решение наказать Динамо и Шахтер.

Киевский клуб по итогам матча Динамо - Ювентус, который прошел 20 октября, получил штраф в размере €19 тысяч. Сообщается, что на НСК "Олимпийский" не было соблюдено минимальных требований медицинского протокола УЕФА, а также был заблокирован проезд к арене.

У Шахтера дела обстоят еще хуже. УЕФА наказал Горняков штрафом в €15 тысяч за несвоевременное начало поединка с Интером, датированным 27-го  октября. Кроме того, дисквалификацию на один матч схлопотал главный тренер команды Луиш Каштру, который был наказан по той же причине. Также португальский наставник должен выплатить штраф в размере €5 тысяч. Отметим, по регламенту УЕФА, Каштру должен был получить условную дисквалификацию. Однако в прошлом еврокубковом сезоне перед игрой с Вольфсбургом тренер уже был наказан условно за подобный "прокол", что и привело к одноматчевому бану специалиста. 

Таким образом, Каштру не сможет присутствовать на тренерском мостике на важнейшей игре Шахтера с Боруссией М (25.11.2020). 

В УЕФА уточнили, что штрафы должны быть выплачены в течении 90 дней. 
telegraf.com.ua
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