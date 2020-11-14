Игра сборной Украины с Германией под угрозой срыва

Футболисты национальной сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Коваленко и Виктор Цыганков сдали положительные тесты на коронавирус.

Об этом сообщает Фраза, ссылаясь на телеграм-канал «Тайны футбола».

Кроме них коронавирусом заразился администратор команды Комардин.

На данный момент выездной поединок пятого тура Лиги наций против сборной Германии находится под угрозой срыва.

Эту информацию подтвердил и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.





«Пришли результаты тестов. У 5 человек позитивные, 4 из них — игроки. Мы сегодня приехали на тренировку, зараженные остались в гостинице, они изолированы. Ждем информации от организаторов и УЕФА по матчу. Мы приехали, будем тренироваться. Постараемся по максимуму оградить себя от общения», — сказал Шевченко, добавив, что все остальные готовятся к матчу, травм ни у кого нет.





По словам наставника сборной, решение по завтрашней игре будет принимать УЕФА, немецкое правительство, а также организаторы поединка.





Напомним, накануне вылета на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против испанской «Барселоны» игроки, тренерский штаб и персонал киевского «Динамо» сдали обязательные тесты на COVID-19 в сертифицированной УЕФА лаборатории. Тестирование показало положительный результат у нескольких футболистов команды: Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуэлунда, Александра Караваева, Тудора Бэлуцэ и Николая Шапаренко.





Накануне поединка Лиги чемпионов против «Ференцвароша» Сергея Реброва коронавирус был обнаружен у Виталия Мыколенко и Георгия Бущана.





Позже эта болезнь подтвердилась у второго голкипера команды Дениса Бойко.





Также положительный тест сдал основной форвард команды Владислав Супряга.





Накануне матча против «Шахтера» игроки киевского «Динамо» Владимир Шепелев и Богдан Леднев сдали позитивные тесты на коронавирус.





На днях центральный защитник киевского «Динамо» Денис Попов сдал положительный тест на коронавирус. А накануне стало известно, что коронавирусом заболел молодой вратарь Руслан Нещерет.