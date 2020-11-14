Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.20
USD
28.10
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Футбол
13 ноября 20, 21:27
Игра сборной Украины с Германией под угрозой срыва
Динамо
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Коваленко и Виктор Цыганков заразились коронавирусом. Завтрашняя игра Лиги наций с Германией под вопросом.

Футболисты национальной сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Коваленко и Виктор Цыганков сдали положительные тесты на коронавирус. 

Об этом сообщает Фраза, ссылаясь на телеграм-канал «Тайны футбола».

Кроме них коронавирусом заразился администратор команды Комардин.

На данный момент выездной поединок пятого тура Лиги наций против сборной Германии находится под угрозой срыва.

Эту информацию подтвердил и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

«Пришли результаты тестов. У 5 человек позитивные, 4 из них — игроки. Мы сегодня приехали на тренировку, зараженные остались в гостинице, они изолированы. Ждем информации от организаторов и УЕФА по матчу. Мы приехали, будем тренироваться. Постараемся по максимуму оградить себя от общения», — сказал Шевченко, добавив, что все остальные готовятся к матчу, травм ни у кого нет.

По словам наставника сборной, решение по завтрашней игре будет принимать УЕФА, немецкое правительство, а также организаторы поединка.

Напомним, накануне вылета на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против испанской «Барселоны» игроки, тренерский штаб и персонал киевского «Динамо» сдали обязательные тесты на COVID-19 в сертифицированной УЕФА лаборатории. Тестирование показало положительный результат у нескольких футболистов команды: Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуэлунда, Александра Караваева, Тудора Бэлуцэ и Николая Шапаренко.

Накануне поединка Лиги чемпионов против «Ференцвароша» Сергея Реброва коронавирус был обнаружен у Виталия Мыколенко и Георгия Бущана.

Позже эта болезнь подтвердилась у второго голкипера команды Дениса Бойко.

Также положительный тест сдал основной форвард команды Владислав Супряга.

Накануне матча против «Шахтера» игроки киевского «Динамо» Владимир Шепелев и Богдан Леднев сдали позитивные тесты на коронавирус.

На днях центральный защитник киевского «Динамо» Денис Попов сдал положительный тест на коронавирус. А накануне стало известно, что коронавирусом заболел молодой вратарь Руслан Нещерет.
Fraza.ua
Ещё по теме:
Григорий Суркис оценил вклад Луческу в матче против Шахтера
Динамо и Колос узнали соперников в еврокубках
Лига наций: Украина начала с победы над Швейцарией. Видео
Защитник "Динамо" получил очередную серьезную травму
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей