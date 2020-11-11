В сборной Украины появится игрок английской Премьер-Лиги

Защитник "Вулверхэмптона" Макс Килман выразил желание выступать за сборную Украины и признался, что раньше часто отдыхал в Киеве, где живут его родственники.

- Для меня двери открыты для участия в играх за сборную Украины. Когда я был ребенком, то часто отдыхал в Киеве, где живут мои родственники со стороны мамы. Мой русский язык не так хорош, как должен быть, но я все еще могу говорить на нем, - цитирует Килмана BBC.

Килман рассказал, что его отец родом из России.

- Я был и в Москве, откуда родом мой отец. Но все родственники с его стороны переехали в Нью-Йорк, - заключил футболист.

Андрей Шевченко в свою очередь отметил, что следит за прогрессом парня.

- Да, это правда, что мы следим за ним. Но для того, чтобы играть за сборную, ему нужно получить украинский паспорт", - заявил Шевченко на пресс-конференции перед матчем со сборной Польши.

В нынешнем сезоне Макс Килман провел в футболке Вулверхэмптона пять поединков в Премьер-лиге, в которых отдал одну результативную передачу и заработал одну желтую карточку.

Килман является воспитанником академий Фулхэма и Джмллингема. "Волки" подписали футболиста в 2018 году. С октября 2020-го он начал стабильно выступать за клуб в АПЛ. Помимо карьеры футболиста Килман играл в футзал и с 2015 по 2018 год провел 25 матчей за сборную Англии по футзалу.