Шахтер проиграл Боруссии в Лиге чемпионов, пропустив 6 голов

В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов на "Олимпийском" донецкий "Шахтер" проиграл "Боруссии" Менхенгладбах. Игра закончилась со счетом 0:6.
Так, в первом тайме "Боруссия" начала игру уверенно, забив гол уже на восьмой минуте матча. Алассан Плеа ударом в касание из центра штрафной замкнул передачу с правого фланга.
Далее горняки пропустили еще дважды - после гола из-за пределов штрафной от Плеа и после углового, когда никто не удержал Бенсебаини.
Во втором тайме "Боруссия" забила еще два гола. Отличились Штиндль с передачи Плеа, а вскоре француз оформил хет-трик и увенчал победу для своей команды.
Боруссия М с пятью очками возглавила квартет В, Шахтер опустился на второе место. В другой встрече квартета сойдутся мадридский "Реал" и миланский "Интер". Ответный матч между командами состоится 25 ноября.