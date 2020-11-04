Шахтер проиграл Боруссии в Лиге чемпионов, пропустив 6 голов

В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов на "Олимпийском" донецкий "Шахтер" проиграл "Боруссии" Менхенгладбах. Игра закончилась со счетом 0:6.

Так, в первом тайме "Боруссия" начала игру уверенно, забив гол уже на восьмой минуте матча. Алассан Плеа ударом в касание из центра штрафной замкнул передачу с правого фланга.

Далее горняки пропустили еще дважды - после гола из-за пределов штрафной от Плеа и после углового, когда никто не удержал Бенсебаини.

Во втором тайме "Боруссия" забила еще два гола. Отличились Штиндль с передачи Плеа, а вскоре француз оформил хет-трик и увенчал победу для своей команды.

Боруссия М с пятью очками возглавила квартет В, Шахтер опустился на второе место. В другой встрече квартета сойдутся мадридский "Реал" и миланский "Интер". Ответный матч между командами состоится 25 ноября.

"Шахтер" - "Боруссия М" 0:6





Голы: Плеа, 8, 26, 77, Бондарь, 17 (авт.), Бенсебаини, 44, Штиндль, 65





"Шахтер": Трубин — Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко — Майкон (Степаненко, 69), Маркос Антонио (Алан Патрик, 46) — Марлос (Коваленко, 46), Соломон, Тете — Тайсон (Мораес, 46).





"Боруссия М": Зоммер — Лайнер (Ланг, 82), Элведи (Янчке, 82), Гинтер, Бенсебаини — Крамер, Нойхаус — Хофманн (Лазаро, 74), Штиндль (Вольф, 69), Тюрам — Плеа (Траоре, 82).





Предупреждения: Хочолава, Соломон — Ланг.