УПЛ: Где и когда смотреть матчи 8-го тура чемпионата Украины

В пятницу, 30 октября, матчем Шахтер - Мариуполь стартовал 8-й тур чемпионата Украины по футболу 2020/21. В центральной игре тура встретятся Днепр-1 и Динамо, которые проведут поединок в субботу, 31 октября.

C расписанием трансляций этого и других поединков УПЛ можно ознакомиться ниже.

Расписание трансляций матчей 8-го тура УПЛ

31 октября

17:00 Александрия - Десна - Футбол 2

19:30 Днепр-1 - Динамо Киев - Униан ТВ 1 ноября 14:00 Минай - Рух Львов - Футбол 1 14:00 Минай - Рух Львов - Футбол 1

17:00 Львов - Ворскла - Футбол 1