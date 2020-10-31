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Спорт
Футбол
31 октября 20, 10:53
УПЛ: Где и когда смотреть матчи 8-го тура чемпионата Украины
футбол
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Где и когда смотреть матчи 8-го тура чемпионата Украины по футболу 2020/21.

В пятницу, 30 октября, матчем Шахтер - Мариуполь стартовал 8-й тур чемпионата Украины по футболу 2020/21. В центральной игре тура встретятся Днепр-1 и Динамо, которые проведут поединок в субботу, 31 октября. 

C расписанием трансляций этого и других поединков УПЛ можно ознакомиться ниже.

Расписание трансляций матчей 8-го тура УПЛ

31 октября

14:00 Колос - Олимпик Донецк - Футбол 2 
17:00 Александрия - Десна - Футбол 2 
19:30 Днепр-1 - Динамо Киев - Униан ТВ

1 ноября

14:00 Минай - Рух Львов - Футбол 1 
17:00 Львов - Ворскла - Футбол 1 
19:30 Ингулец - Заря - Футбол 1

Кроме того, за ходом всех матчей УПЛ, кроме Днепр-1 - Динамо Киев, можно наблюдать в режиме-live на сервисе oll.tv (требуется подписка).
telegraf.com.ua
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