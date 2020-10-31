УПЛ: Где и когда смотреть матчи 8-го тура чемпионата Украины

В пятницу, 30 октября, матчем Шахтер - Мариуполь стартовал 8-й тур чемпионата Украины по футболу 2020/21. В центральной игре тура встретятся Днепр-1 и Динамо, которые проведут поединок в субботу, 31 октября.
C расписанием трансляций этого и других поединков УПЛ можно ознакомиться ниже.
Расписание трансляций матчей 8-го тура УПЛ
31 октября14:00 Колос - Олимпик Донецк - Футбол 2
1 ноября14:00 Минай - Рух Львов - Футбол 1
Кроме того, за ходом всех матчей УПЛ, кроме Днепр-1 - Динамо Киев, можно наблюдать в режиме-live на сервисе oll.tv (требуется подписка).