Ференцварош – Динамо 2:2. Видео голов и обзор матча

Насколько хорошо выглядели киевляне до перерыва, ровно настолько же плохо они сыграли во второй сорокапятиминутке. Словно команды поменялись не только воротами, но и ролями. Однако необходимо понимать, что "Ференцварош" давно пользуется славой домашней команды и не проигрывает на своем поле в официальных матчах более года. Последний раз "Лудогорец" обыгрывал подопечных Реброва в Будапеште – 3:0, было это третьего октября 2019-го в Лиге Европы. "Динамо" было близко к тому, чтобы прервать эту серию, но чего-то не хватило. Давайте разберемся, чего же именно.





С первых минут команды показали боевой настрой. С высокой самоотдачей играли соперники, что иногда перерастало в грубость, чаще фолили хозяева, впрочем, и первый момент создали подопечные Реброва. Нгуен пробивал уже на седьмой минуте, Бойко среагировал.





Киевляне быстро освоились на поле будапештской арены, получалось брать мяч под свой контроль, проводить скоростные и позиционные атаки и завершать их ударами. Первый настоящий голевой момент возник после отменного паса Буяльского, черпачком Виталий закинул мяч на Караваева, который обыграл Харатина – между ног прокинул мяч, и пробил. Голкипер чудом среагировал, правда, добивать еще мог Супряга, немного не хватило ему хладнокровия.





Довольно напряженной казалась игра, чувствовался высокий градус, ответственность за результат, к счастью для "Динамо", в первом тайме больше нервничали хозяева. Начали появляться мелкие ошибки, потом более серьезные, арбитр показал две желтые игрокам "Фради", но это их не успокоило. А у "Динамо" получилось добавить – отметим, что фланги великолепно работали у "бело-синих". Первый гол пришел с правого края, когда Кендзера сделал пас в штрафную, Забарный (центрбек впервые за игру подключился к атаке) пробивал и попал в руку Харатину. Арбитр показал на точку и дал еще один "горчичник" в пассив хозяев. Цыганков реализовал одиннадцатиметровый, разведя голкипера и мяч по разным углам.





Пропущенный мяч смутил "Ференцварош", долго подопечные Реброва приходили в себя и не могли создать сколько-нибудь опасной комбинации. Пожалуй, можно отметить только удар Нгуена – выше ворот, а также несколько "холостых" рывков Зубкова. Как только показалось, что "Зеленые орлы" пришли в себя и готовы штурмовать ворота Бойко, в их ворота залетел второй мяч.





Снова с правого фланга создал неприятности для хозяев вице-чемпион Украины. Кендзера отдал удобный пас на Буяльского, который прорвался ближе к штрафной и прострелил на Де Пену. Разрядить обстановку должен был Лавренчич, капитан оказался первым на мяче, но сыграл очень неуверенно, фактически продлил пас на хавбека киевлян и Де Пена в одно касание переправил мяч в ворота. Нельзя сказать, что "Ференцварош" не был готов к игре, но явно перегорел чемпион Венгрии, не справился с нервами. Возможно, сказался недостаток опыта, хотя в недавнем матче с "Барселоной" будапештцы выглядели более хладнокровными и собранными.





Во втором тайме началось самое интересное. "Фради" перехватил инициативу, включил скорости и стал прессинговать гостей. При этом продолжала пробуксовывать команда Реброва. Прессинг может быть эффективным только если он продолжительный и массивный, но хозяева часто отходили назад, потом опять включались, и снова сбавляли темп. Напоминали хозяева автомобиль, который долго не заводился, пускал клубы дыма и громко ревел. Возможно этот рев, а также рваный ритм игры сбил настрой "Динамо".





Подопечные Луческу в начале второго тайма еще контролировали игру, перекрывали зоны, проводили свои атаки, но только до 59-й минуты, когда забил Нгуен, а пас ему отдал Зубков. Ничто не предвещало гола в ворота Бойко, первый пас Зубкова не прошел, только со второго раза мяч оказался в штрафной и форвард "Ференцвароша" все сделал идеально – одним касанием принял, вторым с разворота пробил. Сидорчук мчался на перехват, на мгновение не успев.





При счете 1:2 уже киевляне стали совершать ошибки, появилось волнение, а с ним и много неточных передач в атаках. Самих атак становилось все меньше. Стали "бело-синие" перекатывать мяч, переводить его с фланга на фланг, одновременно выманивали соперника и тянули время. Хозяева активизировались и снова постарались включить прессинг – машина завелась.





Хорошо вышел на замену Мак, Лайдуни, еще лучше Боли, который создал три отменных момента, продолжал нагнетать Нгуен и Зубков. "Динамо" стало прижиматься к воротам, видно было, что сил не хватает, а замен Луческу долго не проводил. Когда Сидорчук заработал красную – совершенно глупый фол в середине поля – стало понятно, что гости не продержатся.





На 90-й минуте в штрафной украинской команды воцарился хаос, Лайдуни отдал пас в центр, где без прикрытия находился Боли. Форвард сыграл на опережении и в шпагате пробил – 2:2. В компенсированное время скорее "Ференцварош" мог забить третий. Со свистком арбитра динамовцы выдохнули, в победном матче радуясь ничье. Тут же стоит отметить неудачные замены Луческу, никто не усилил команду, скорее наоборот. Тяжелый матч для киевлян, а ничья, как оказалось, может считаться подарком от Реброва. Все могло завершиться намного хуже.





Лига Чемпионов. Группа G. Второй тур





Стадион: Гроупама Арена (Будапешт)

Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)





Ференцварош - Динамо Киев 2:2





Голы: Нгуен 59, Боли 90 - Цыганков 28 (пен.), Де Пена 41





Динамо: Бойко - Кендзера, Забарный, Попов, Караваев - Сидорчук - Цыганков (Родригес 90+3), Шапаренко (Вербич 89), Буяльский (Гармаш 81), Де Пена - Супряга (Бэлуцэ 89).





Ференцварош: Дибус - Ловренчич (Ботка 86), Блажич, Ковачевич (Двали 87), Хайстер - Сомалиа, Шигер (Мак 73), Харатин (Лайдуни 65) - Зубков, Исаэл (Боли 73), Нгуен.





Предупреждения: Сомалиа 13, Хайстер 21, Харатин 27, Лаидуни 71- Сидорчук 52, Буяльский 76





Удаления: Сидорчук 86



