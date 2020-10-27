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Спорт
Футбол
27 октября 20, 11:23
Луческу считает, что у него нет проблем с фанатами "Динамо"
Луческу
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Мирча Луческу объяснил, почему возглавил киевское Динамо и рассказал о своих взаимоотношениях с фанатами Динамо.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу объяснил свое решение возглавить киевский клуб после 12 лет проведенных в стане главного соперника вице-чемпионов Украины - донецкого Шахтера.

По словам румынского специалиста, он, покинув сборную Турции, соскучился по работе. Получив предложение из Украины, где он всегда чувствовал себя хорошо, Луческу решил связать себя с Динамо и раскрыть потенциал молодых игроков киевлян. Кроме того, ему хотелось помочь команде в трудный момент.

"Шахтер стал для меня удивительной историей, но это в прошлом. У Динамо был тяжелый момент, поэтому я хотел сделать что-то хорошее для команды", - приводит слова Луческу dynamo.kiev.ua.

Также Мистер затронул вопрос непростых отношений с ультрас Динамо. Луческу считает, что болельщики киевлян должны оценить его смелость, ведь не каждый решится на такой вызов в 75 лет. Специалист уверен, что вскоре фанаты, радикально настроенные против него, передумают и он сможет работать день за днем на благо Динамо. 

"У меня нет проблем с фанатами. Я понимаю, что эту задачу решит не каждый. Я надеюсь, что фанаты передумают и оценят мою смелость", - рассказал Луческу.
telegraf.com.ua
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