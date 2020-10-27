"Шахтер" нашел замену Пятову

Донецкий "Шахтер" подпишет вратаря "Ворсклы" Дмитрия Ризныка, - сообщает "Футбольный формат".

Чемпион Украины уже контактировал с футболистом и сообщается, что в ближайшее время с ним подпишут предварительный контракт. Трансфер состоится летом 2021-го.

Transfermarkt оценивает стоимость Ризныка в 400 тысяч евро. Контракт с "Ворсклой" рассчитан до лета 2024-го.

Источник сообщает, что голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов рассматривает вариант с завершением игровой карьеры после Евро-2020, который пройдет летом 2021-го.

Интересно, что Пятов также начинал карьеру в "Ворскле", а за "Шахтер" выступает с 2007 года. В этом сезоне Пятов пропустил 5 голов в 3 матчах, 1 сыграл на ноль.

21-летний Дмитрий Ризнык дебютировал за первую команду "Ворсклы" в прошлом сезоне. Он сыграл 25 матчей, из которых 11 на ноль, пропустил 17 мячей. В этом сезоне Ризнык отыграл за полтавчан во всех семи поединках и пропустил всего пять мячей, причем в четырех матчах отстоял на ноль.

В минувшем туре полтавская "Ворскла" отобрала очки у "Шахтера" (1:1) и сохранила за собой второе место в турнирной таблице.