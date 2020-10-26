Ювентус третий матч кряду не может победить в серии А. ВИДЕО

Туринский "Ювентус" без Криштиану Роналду, подхватившего коронавирус, совершенно разучился побеждать. В пятом туре серии "А" "Старая синьора" не смогла обыграть скромную "Верону", куда недавно перебрался экс-нападающий "Днепра" Никола Калинич.

Туринцам даже довелось уходить от поражения в этой встречи после гола Фавилли в середине второго тайма. Хозяев спас новичок команды швед Деян Кулусевски.

Туринцы уже в третий раз в сезоне потеряли очки после ничьих с "Ромой" во 2-м туре (2:2) и "Кротоне" в 4-м (1:1).

В дебютной игры чемпионата "Ювентус" разгромил "Сампдорию" (3:0), а в 3-м туре команде присудили техническую победу над "Наполи" (3:0) из-за неявки соперника.

Ювентус — Верона 1:1

Голы: Кулусевски, 77 — Фавилли, 59

Ювентус: Щесны — Данило, Бонуччи (Фработта, 75), Демирал — Куадрадо, Артур, Рабио, Бернардески (Кулусевски, 59) — Рэмзи (Вриони, 90) — Дибала, Мората.

Верона: Сильвестри — Чеккерини (Маньяни, 55), Ловато, Эмперер — Фараони, Виейра, Тамезе (Илич, 50), Лазович — Колли, Дзакканьи — Калинич (Фавилли, 55).

Предупреждения: Кулусевски — Виейра, Лазович, Эмперер, Фараони