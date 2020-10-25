"Динамо" минимально обыграло "Александрию". видео

Динамо в рамках матча 7-го тура чемпионата Украины по футболу принимала Александрию. Встреча, проходившая в Киеве на НСК «Олимпийский», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол в игре был забит уже на первой минуте. После розыгрыша стандарта Миколенко здорово навесил с левого фланга, а набежавший Денис Попов головой вколотил мяч в ворота Панькива. Киевляне владели преимуществом и лишь изредка позволяли гостям создавать опасные моменты у ворот Бущана. А на 87-й минуте хавбек Динамо Николай Шапаренко пошел в жестокий стык, за что заслуженно получил прямую красную карточку.
Обзор матча Динамо - Александрия 1:0:
Гол: Попов, 1
Динамо: Бущан, Сирота, Миколенко, Попов, Кендзера (Караваев, 69), Буяльский (Шепелев, 83), Гармаш (Шапаренко, 46), де Пена (Вербич, 69), Сидорчук, Родригес (Супряга, 46), Цыганков.
Александрия: Панькив, Мельник, Бондаренко, Бабогло, Пашаев, Грицук (Гречишкин, 54), Мышенко (Глоба, 79), Третьяков (Безбородько, 71), Дудка (Ковалец, 80), Задерака (Стецьков, 46), Ситало.
Предупреждены: Де Пена, Родригес, Кендзера, Сидорчук, Попов - Грицук, Стецьков, Мельник, Бондаренко.
Удален: Шапаренко, 89
Этот результат позволил Динамо (17 очков) единолично возглавить турнирную таблицу УПЛ. Александрия, в свою очередь, с 9 баллами в активе занимает 8-е место. В следующем туре вице-чемпионы Украины отправятся в гости к Днепру-1, а Александрия дома примет Десну. Оба матча пройдут 31 октября.
В параллельном поединке 7-го тура Олимпик уступил Десне со счетом 0:2.