"Динамо" минимально обыграло "Александрию". видео

Динамо в рамках матча 7-го тура чемпионата Украины по футболу принимала Александрию. Встреча, проходившая в Киеве на НСК «Олимпийский», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в игре был забит уже на первой минуте. После розыгрыша стандарта Миколенко здорово навесил с левого фланга, а набежавший Денис Попов головой вколотил мяч в ворота Панькива. Киевляне владели преимуществом и лишь изредка позволяли гостям создавать опасные моменты у ворот Бущана. А на 87-й минуте хавбек Динамо Николай Шапаренко пошел в жестокий стык, за что заслуженно получил прямую красную карточку.

Обзор матча Динамо - Александрия 1:0:

Динамо Александрия 1:0