Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.51
USD
28.31
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Футбол
24 октября 20, 23:51
"Динамо" минимально обыграло "Александрию". видео
Динамо
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Динамо минимально обыграло Александрию. Смотрите видео гола и обзор этого матча.

Динамо в рамках матча 7-го тура чемпионата Украины по футболу принимала Александрию. Встреча, проходившая в Киеве на НСК «Олимпийский», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в игре был забит уже на первой минуте. После розыгрыша стандарта Миколенко здорово навесил с левого фланга, а набежавший Денис Попов головой вколотил мяч в ворота Панькива. Киевляне владели преимуществом и лишь изредка позволяли гостям создавать опасные моменты у ворот Бущана. А на 87-й минуте хавбек Динамо Николай Шапаренко пошел в жестокий стык, за что заслуженно получил прямую красную карточку.

Обзор матча Динамо - Александрия 1:0:


Динамо Александрия 1:0

Гол: Попов, 1

Динамо: Бущан, Сирота, Миколенко, Попов, Кендзера (Караваев, 69), Буяльский (Шепелев, 83), Гармаш (Шапаренко, 46), де Пена (Вербич, 69), Сидорчук, Родригес (Супряга, 46), Цыганков.

Александрия: Панькив, Мельник, Бондаренко, Бабогло, Пашаев, Грицук (Гречишкин, 54), Мышенко (Глоба, 79), Третьяков (Безбородько, 71), Дудка (Ковалец, 80), Задерака (Стецьков, 46), Ситало.

Предупреждены: Де Пена, Родригес, Кендзера, Сидорчук, Попов -  Грицук, Стецьков, Мельник, Бондаренко.

Удален: Шапаренко, 89

Этот результат позволил Динамо (17 очков) единолично возглавить турнирную таблицу УПЛ. Александрия, в свою очередь, с 9 баллами в активе занимает 8-е место. В следующем туре вице-чемпионы Украины отправятся в гости к Днепру-1, а Александрия дома примет Десну. Оба матча пройдут 31 октября.

В параллельном поединке 7-го тура Олимпик уступил Десне со счетом 0:2.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
"Динамо" разгромило "Зарю" и вышло в Лигу чемпионов. ВИДЕО
Луческу начал в Динамо с разгромной победы над Олимпиком
Что сказал Луческу после победы Динамо над Шахтером
Григорий Суркис оценил вклад Луческу в матче против Шахтера
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей