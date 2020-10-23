В новом рейтинге ФИФА Украина поднялась выше

В новом рейтинге национальных сборных от ФИФА, который на протяжении полугода практически не менялся из-за паузы в мировом футболе, связанной с коронавирусом, наконец-то появилась динамика. И эта динамика - позитивная для сборной Украины. Об этом 22 октября сообщает sport.ua.

Международная федерация футбола повысила Украину на одну позицию по сравнению с предыдущей версией, наша сборная занимает 23-е место. В октябре украинцы провели три матча. Товарищеский против Франции "сине-желтые" проиграли со счетом 1:7, затем в Лиге наций уступили Германии - 1:2 и победили Испанию - 1:0.

В ноябре сборной Украины надо постараться, чтобы сберечь, а лучше - повысить место в рейтинге, так как от него зависит, в какой корзине будет Украина при жеребьевке отбора ЧМ-2022, а тут чем выше - тем лучше. На данный момент наша сборная почти обеспечила место во второй корзине, но официально об этом можно будет сказать как раз по итогам ноября.

Команда Андрея Шевченко проведет в ноябре три поединка, и все они будут выездными.

14 ноября, 21:45 Германия - Украина (Лейпциг) - Лига наций