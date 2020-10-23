В новом рейтинге ФИФА Украина поднялась выше

В новом рейтинге национальных сборных от ФИФА, который на протяжении полугода практически не менялся из-за паузы в мировом футболе, связанной с коронавирусом, наконец-то появилась динамика. И эта динамика - позитивная для сборной Украины. Об этом 22 октября сообщает sport.ua.
Международная федерация футбола повысила Украину на одну позицию по сравнению с предыдущей версией, наша сборная занимает 23-е место. В октябре украинцы провели три матча. Товарищеский против Франции "сине-желтые" проиграли со счетом 1:7, затем в Лиге наций уступили Германии - 1:2 и победили Испанию - 1:0.
В ноябре сборной Украины надо постараться, чтобы сберечь, а лучше - повысить место в рейтинге, так как от него зависит, в какой корзине будет Украина при жеребьевке отбора ЧМ-2022, а тут чем выше - тем лучше. На данный момент наша сборная почти обеспечила место во второй корзине, но официально об этом можно будет сказать как раз по итогам ноября.
Команда Андрея Шевченко проведет в ноябре три поединка, и все они будут выездными.11 ноября, 21:45 Польша - Украина (Хожув) - товарищеский матч
В текущем рейтинге соперники Украины по Евро-2020: Нидерланды – 15 место (было: 13), Австрия – 25 место (было: 27). Противники Украины в Лиге наций: Испания – 6 место (было: 7), Германия – 14 место (не изменилось), Швейцария – 16 место (было: 15).
В топовой десятке - минимальные изменения: Испания и Аргентина улучшили свои позиции на одну строчку и теперь занимают 6-е и 8-е места соответственно. Тройка лидеров без изменений - Бельгия, Франция, Бразилия.
Рейтинг ФИФА от 22 октября 2020 года, ТОП-10
1 (1). Бельгия - 1765
2 (2). Франция - 1752
3 (3). Бразилия - 1725
4 (4). Англия - 1669
5 (7). Португалия - 1661
6 (7). Испания - 1639
7 (6). Уругвай - 1637
8 (9). Аргентина - 1636
9 (8). Хорватия - 1634
10 (10). Колумбия - 1631