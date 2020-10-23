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Спорт
Футбол
22 октября 20, 21:52
В новом рейтинге ФИФА Украина поднялась выше
сборная Украины
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Победа над Испанией перевесила поражения от Франции и Германии.

В новом рейтинге национальных сборных от ФИФА, который на протяжении полугода практически не менялся из-за паузы в мировом футболе, связанной с коронавирусом, наконец-то появилась динамика. И эта динамика - позитивная для сборной Украины. Об этом 22 октября сообщает sport.ua.

Международная федерация футбола повысила Украину на одну позицию по сравнению с предыдущей версией, наша сборная занимает 23-е место. В октябре украинцы провели три матча. Товарищеский против Франции "сине-желтые" проиграли со счетом 1:7, затем в Лиге наций уступили Германии - 1:2 и победили Испанию - 1:0.

В ноябре сборной Украины надо постараться, чтобы сберечь, а лучше - повысить место в рейтинге, так как от него зависит, в какой корзине будет Украина при жеребьевке отбора ЧМ-2022, а тут чем выше - тем лучше. На данный момент наша сборная почти обеспечила место во второй корзине, но официально об этом можно будет сказать как раз по итогам ноября.

Команда Андрея Шевченко проведет в ноябре три поединка, и все они будут выездными.

11 ноября, 21:45  Польша - Украина (Хожув) - товарищеский матч 
14 ноября, 21:45 Германия - Украина (Лейпциг) - Лига наций 
17 ноября,21:45 Швейцария - Украина (Люцерн) - Лига наций

В текущем рейтинге соперники Украины по Евро-2020: Нидерланды – 15 место (было: 13), Австрия – 25 место (было: 27). Противники Украины в Лиге наций: Испания – 6 место (было: 7), Германия – 14 место (не изменилось), Швейцария – 16 место (было: 15).

В топовой десятке - минимальные изменения: Испания и Аргентина улучшили свои позиции на одну строчку и теперь занимают 6-е и 8-е места соответственно. Тройка лидеров без изменений - Бельгия, Франция, Бразилия.

Рейтинг ФИФА от 22 октября 2020 года, ТОП-10

1 (1). Бельгия - 1765

2 (2). Франция - 1752

3 (3). Бразилия - 1725

4 (4). Англия - 1669

5 (7). Португалия - 1661

6 (7). Испания - 1639

7 (6). Уругвай - 1637

8 (9). Аргентина - 1636

9 (8). Хорватия - 1634

10 (10). Колумбия - 1631
kp.ua
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