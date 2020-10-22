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Спорт
Футбол
22 октября 20, 10:18
Тренер "Шахтера" прокомментировал победу над "Реалом"
Луиш Каштру
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"Шахтер" идеально выполнил стратегию на матч с "Реалом", в команде нет резервных и основных игроков – вся команда была сплоченной, отметил Каштру

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру счастлив, что его команде удалось победить "Реал" в Лиге чемпионов. По его словам, команда идеально выполнила план на игру, приводит слова португальского специалиста на послематчевой пресс-конференции пресс-служба клуба.

"Конечно, счастлив! Я счастлив, прежде всего, за свою команду. Миссия тренера – делать других счастливыми. Да, также радоваться, но прежде всего – делать счастливыми других: болельщиков, администрацию, игроков. Это я сейчас и ощущаю. Есть чувство выполненного долга", – сказал он.

Каштру отметил, что в день вылета команда осталась без двоих игроков, "которые в принципе были заявлены". Однако футболисты были сплоченными и идеально выполнили стратегию на матч: хорошо закрывали фланги, середину и знали, что делать, когда оказывались с мячом.

Он не стал выделять какого-либо футболиста и подчеркнул: в Шахтере нет резервного и основного состава – "нет имен, которые выходят играть, а есть команда".

По словам Каштру, многие могли недооценить Шахтер перед игрой, хотя в его составе было много исполнителей национальных сборных.

"Когда есть матч Лиги чемпионов между "Реалом" и "Шахтером", а самая обсуждаемая игра – это "Кадис" – "Реал". Наверное, это целиком говорит о том уважении к "Шахтеру", которого не хватило<…>Вчера я почувствовал нехватку уважения из-за того, что Зидана (главного тренера "Реала", – ред.) не спросили ни разу ни о "Шахтере", ни даже о стратегии на предстоящую игру с "Шахтером"!" – добавил он.

Вчера донецкий "Шахтер" со счетом 2:3 сенсационно обыграл в матче Лиги чемпионов мадридский "Реал".  При этом в Мадрид из-за травм и вспышки коронавируса не полетели ряд футболистов "горняков". 

В параллельном матче группы В "Интер" сыграл вничью с "Боруссией" Менхенгладбах (2:2). 
"Шахтер" единолично возглавляет группу после первого тура. 
liga.net
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