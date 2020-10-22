"Шахтер" побеждает "Реал" в Мадриде. Видео

Донецкий "Шахтер" в первом туре Лиги чемпионов, обескровленный потерей из-за коронавируса семи игроков основы, одержал победу в Мадриде над "Реалом" 3:2.

Главный тренер дончан Луиш Каштру привез в Мадрид 20 игроков, среди которых не было семерых игроков основы - Николая Матвиенко, Сергея Кривцова, Алана Патрика, Тайсона, Тараса Степаненко, Виктора Коваленко и Жуниора Мораеса. Основной состав вышел максимальным экспериментальным - семь игроков в возрасте U-21. Только Марлос, Дентиньо, Майкон и Хочолава были старше 21 года.

Видимо, кадровые проблемы соперника успокоили наставника "Реала" Зинедина Зидана и он в свою очередь выпустил не всех сильнейших, оставив в запасе Бензему, Крооса и Винисиуса. Впрочем, это не умоляет заслуг донецкого "Шахтера", который в первом тайме устроил чемпиону Испанию настоящую порку. Тете и Манор Соломон забили по мячу, а чемпион мира Рафаэль Варан забил в свои ворота, причем счет мог быть и крупнее, реализуй выход один в один Марлос.

Во втором тайме "Реал" прибавил и быстро забил два мяча в ответ. "Шахтер" был обязан забивать еще не один мяч (Марлос, Дентиньо, Тете), но подводила реализация. Впрочем, горнякам удалось удержать победный счет 3:2. Мадридцы на последней минуте забили третий мяч, но с нарушением правил.

"Шахтер" добыл историческую и уникальную победу, которую будут вспоминать через десятилетия.

Реал — Шахтер 2:3

Голы: Модрич, 53, Винисиус, 59 — Тете, 29, Варан, 33 (авт.), Соломон, 42

Реал: Куртуа — Менди, Варан, Милитан, Марсело — Вальверде, Каземиро, Модрич (Кроос, 70) — Родриго (Бензема, 46), Йович (Винисиус, 59), Асенсио.

Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко — Майкон, Маркос Антонио (Вьюнник, 90+4) — Марлос, Соломон (Витао, 90+1), Тете — Дентиньо (Судаков, 86).

Предупреждения: Асенсио, Милитан — Корниенко, Бондарь.