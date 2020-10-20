Суркисы героизируют себя и Луческу на заслугах нацсборной

Но хуже всего то, что они этого не понимают, а по мнению общественности и футбольного сообщества — им плевать. Как сообщает Фраза, так историю с восхвалением Луческу после исторической победы национальной сборной над Испанией прокомментировал футбольный эксперт Дмитрий Лащук.

«Приписывать себе эту победу сбоку Суркисов как минимум не уместно. Не только игроки» Динамо «играют в сборной. Или Суркисы об этом забыли? Кто отдал пас? Ярмоленко. Так он уже давно не игрок „Динамо“.

Еще одно. Поражение с французами. Если приписываещь себе победу — то бери тогда и ответственность за поражение. А если не берешь ответственность за поражение — не приписывай себе лавры за победу», — сказал Лащук.

Он предположил, что такая позиция Суркиса может быть «утечкой» его личного противостояния против УАФ. Но это смешно.

«Хотя Суркисы на мнение окружающих давно не обращают внимание. Им все равно на украинский народ просто. Сделали заявление и сами себе стали „героями“. А что думают люди им безразлично», — добавил Лащук.

В общем, победа украинской сборной — это заслуга наших футболистов и главного тренерского штаба, убежден эксперт.

«Играли все. Футболисты» Динамо «подставили плечо сборной, но в целом это сборная и это украинцы, а не Луческу. И Суркисы это тоже понимают», — добавил Лащук.