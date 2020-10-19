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Футбол
19 октября 20, 10:24
Туринский "Ювентус" не смог обыграть аутсайдера серии "А"
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"Старая синьора" забуксовала в чемпионате Италии

В поединке четвертого тура итальянской Серии А "Кротоне" отобрало очки у "Ювентуса". Встреча состоялась на арене "Эцио Шида" в Кротоне и завершилась ничьей со счётом 1:1.

Уже в дебюте поединка главный арбитр назначил одиннадцатиметровый в ворота туринцев, который успешно реализовал нападающий "Кротоне" Симеон Нванкво. Однако уже спустя десять минут испанский нападающий "Ювентуса" Альваро Мората сравнял счёт, забив после передачи нападающего туринцев Федерико Кьезы. На 60-й минуте Кьеза получил прямую красную карточку и вынужден был покинуть поле.


Туринский "Ювентус" набрал 8 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидирует с 12 очками "Милан", который в отчетном туре победил в дерби миланский "Интер" 2:1.

Интересно, что дубль в этой встрече оформил Златан Ибрагимович. В дебюте игры 39-летний швед заработал пенальти, но не смог его реализовать на 13-й минуте, однако после сэйва Самира Хандановича сам же добил мяч в ворота. На 16-й минуте Златан забил второй гол. Это его первая игра после того, как он переболел коронавирусом.

На старте нового сезона Ибрагимович забил 5 мячей. На его счету также дубль в ворота "Болоньи" (2:0) в Серии А и гол в ворота "Шэмрок Роверс" (2:0) в Лиге Европы.

 
kp.ua
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