Туринский "Ювентус" не смог обыграть аутсайдера серии "А"

В поединке четвертого тура итальянской Серии А "Кротоне" отобрало очки у "Ювентуса". Встреча состоялась на арене "Эцио Шида" в Кротоне и завершилась ничьей со счётом 1:1.

Уже в дебюте поединка главный арбитр назначил одиннадцатиметровый в ворота туринцев, который успешно реализовал нападающий "Кротоне" Симеон Нванкво. Однако уже спустя десять минут испанский нападающий "Ювентуса" Альваро Мората сравнял счёт, забив после передачи нападающего туринцев Федерико Кьезы. На 60-й минуте Кьеза получил прямую красную карточку и вынужден был покинуть поле.



