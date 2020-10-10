В Манчестер Сити раскрыли планы о подписании Месси

Манчестер Сити все еще заинтересован в подписании шестикратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси. Об этом рассказал один из боссов манчестерского клуба Омар Беррада в интервью manchestereveningnews.

По словам функционера, Манчестер Сити имеет финансовые возможности для подписания аргентинца. По мнению Беррады, Лионель - это игрок, который воплощает все свое поколение и уже с января 2021 года Месси может подписать предварительный контракт с новой команды (срок соглашение с Барселоной заканчивается у него летом 2021 года, - прим. ред.).

"Я думаю, у Манчестер Сити есть деньги, есть возможности, чтобы сделать такую инвестицию (подписание Месси)", - отметил Беррада.

Напоминаем, что этим летом в Барселоне разгорелся грандиозный скандал из-за возможного ухода Месси из команды. Руководство клуба не дало аргентинцу возможность бесплатно уйти из команды. В итоге Лионель смирился и принял решение остаться в стане Блаугранас до конца контракта. При этом назывался один из вариантов продолжения карьеры для шестикратного обладателя "Золотого мяча" - Манчестер Сити.