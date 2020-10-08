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Спорт
Футбол
8 октября 20, 10:55
Роналду едва не сломал ворота в матче Португалия - Испания
Роналду
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Пиренейское дерби Португалия - Испания обошлось без голов.

В среду, 7 октября, Испания и Португалия провели товарищеский поединок. Встреча, проходившая на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне, завершилась ничьей 0:0. 

Хоть и на табло по окончанию матча красовались нули, игра была весьма атакующей и только чудом команды не распечатали ворота друг друга. Вратарь испанцев Кепа Аррисабалага и вовсе как будто зачаровал свои ворота. Дважды после пушечных ударов Криштиану Роналду и Ренату Саншеша мяч попадал в каркас его ворот и приземлялся на "ленточке", а затем вылетал в поле. 

Видеообзор матча Португалия - Испания (0:0)


Отметим, сборная Испании уже 13 октября сыграет с Украиной в рамках матча 4-го тура Лиги наций УЕФА. Первый матч между командами в этом турнире завершился погромом подопечных Андрея Шевченко.

Ранее Телеграф сообщал, что в среду состоялись несколько товарищеских матчей, в частности Украина с антирекордом уступила Франции, а Германия и Турция выдали голевую феерию.
telegraf.com.ua
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