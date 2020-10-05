"Динамо" избавилось от еще одного нападающего

Мирча Луческу, похоже, затеял чистку состава. В течение одной недели киевское "Динамо" избавилось от двух нападающих. Первым на выход пошел Артем Кравец, вслед за ним последовал Фран Соль.

Испанский легионер отправился на родину в "Тенерифе" на правах аренды. Защищать его цвета игрок будет до конца сезона-20/21. Испанское издание AS сообщает, что Соль отправится в аренду с обязательным правом выкупа, если "Тенерифе" выйдет в Примеру. В начавшемся сезоне "Тенерифе" успел провести три матча, но победить смогла только в одном из них, занимая в турнирной таблице Сегунды 13-е место.

В Киеве Соль больше запомнился тем, что выпустил первую свою книгу, которую футболист назвал "Мадрид 2035".

На презентации книги Соль поведал, что любил писать всю жизнь, но об этой стороне футболиста знали только близкие. Именно после перехода в "Динамо" испанец решился не только сесть за перо, но и опубликовать свой первый роман.

Главный герой его книги – бывший теннисист. Но при этом он задает множество вопросов и испытывает переживания, которые в разные моменты жизни приходилось отвечать и испытывать самому Солю.

Всего за "Динамо" Соль провел 24 встречи. В них ему удалось отличиться четырьмя забитыми мячами. В нынешнем сезоне Соль провел три матча за "Динамо" и забил один гол в матче за Суперкубок Украины против "Шахтера" (3:1).