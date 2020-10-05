Левандовски четырьмя голами принес победу Баварии . видео

Встреча, проходившая на Альянц Арене в Мюнхене, завершилась со счетом 4:3.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски оформил покер в матче против Герты, при чем победный гол поляк забил уже в компенсированное время, реализовав 11-метровый удар.

Роберт, который недавно был признан лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА, на 40-й минуте открыл счет, а затем еще трижды поражал ворота Александера Шволова на 51-й, 85-й и 92-й минутах встречи. Берлинцы ответили чемпионам Германии тремя точными ударами в исполнении Джона Кордобы (59'), Матеуса Куньи (71') и Джессика Нганкама (88')



