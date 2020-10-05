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Спорт
Футбол
4 октября 20, 22:14
Левандовски четырьмя голами принес победу Баварии . видео
Левандовски
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Бавария и Герта выдали настоящий футбольный триллер в рамках матча 3-го тура чемпионата Германии 2020/21.

Встреча, проходившая на Альянц Арене в Мюнхене, завершилась со счетом 4:3.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски оформил покер в матче против Герты, при чем победный гол поляк забил уже в компенсированное время, реализовав 11-метровый удар. 

Роберт, который недавно был признан лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА, на 40-й минуте открыл счет, а затем еще трижды поражал ворота Александера Шволова на 51-й, 85-й и 92-й минутах встречи. Берлинцы ответили чемпионам Германии тремя точными ударами в исполнении Джона Кордобы (59'), Матеуса Куньи (71') и Джессика Нганкама (88')


Эта победа позволила Баварии (6 очков) вклиниться в топ-4 команд Бундеслиги. Герта, в свою очередь, занимает 13-е место с тремя очками в активе. Следующую игру мюнхенцы проведут в гостях против Арминии (17.10.2020), а берлинцы примут Штутгарт (17.10.2020).

Напомним, что недавно прошла торжественная церемония жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов, в ходе которой представители Баварии взяли почти все индивидуальные награды от УЕФА.

Читайте также: Результаты жеребьевки группового этапа ЛЧ


telegraf.com.ua
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