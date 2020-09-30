Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.14
USD
28.30
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Футбол
30 сентября 20, 09:21
Ребров вывел Ференцварош в Лигу чемпионов впервые за 25 лет
Ребров
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Еще одна команда с украинским следом будет представлена в Лиге чемпионов.

Венгерский Ференцварош прошел 4 сложных квалификационных раунда Лиги чемпионов. На пути команды Реброва стояли Селтик и Динамо Загреб, а последним рубежом стал норвежский Мольде.

Ференцварош и Мольде сыграли 0:0, что позволило пройти дальше клубу Реброва. В первом матче на выезде команды сыграли 3:3.

За последние два сезона Ребров выводит Ференцварош в Лигу Европы и Лигу чемпионов. До этого клуб выходил в ЛЧ еще в далеком 1995 году.

Примечательно, что в составе Ференцвароша отыграли весь матч два украинца Игорь Харатин и Александр Зубков. А Ребров хочет сыграть против Динамо на групповом раунде Лиги чемпионов.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Ребров о встрече с Суркисом
Сегодня решится судьба Реброва
Что означает уход Реброва из "Динамо"?
Экс-тренер "Динамо" Ребров прибыл в Саудовскую Аравию (ФОТО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей