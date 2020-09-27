Коноплянка уйдет из "Шахтера"

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка собирается покинуть донецкий клуб. Об этом 26 сентября рассказал ряд спортивных СМИ и телеграм-каналов. В частности, об этом сообщает канал "Бей-беги"

Сообщается, что после поединка украинской Премьер-Лиги против львовского "Руха" Коно встретился с генеральным директором горняков Сергеем Палкиным. Полузащитник якобы заявил, что в ближайшее время он со своим агентом займется поиском нового клуба, так как в составе горняков себя не видит.

Также по информации, полученной от источников в клубе, журналистам известно, что главный тренер донецкого “Шахтера” Луиш Каштру недоволен выступлениями Евгения, и также не против расставания с 30-летним полузащитником, который так и не стал системообразующей фигурой для игры горняков.

Ни Коноплянка, ни "Шахтер" эту информацию пока не комментировали.

Напомним, что полузащитник в матче с "Рухом" вышел в стартовом составе, проявить себя не смог, вдобавок получил травму. Чемпион Украины неожиданно потерял очки во Львове, сыграв с дебютантом УПЛ вничью 1:1.

На данный момент Коноплянка проходит детальное обследование в одной из клиник Киева - по предварительным данным, у игрока сборной Украины мышечная травма, из-за которой, возможно, ему предстоит пропустить несколько матчей. Неизвестно также, успеет ли он восстановиться к сборам национальной команды перед матчами Лиги Наций, который начинается 5 октября.

В прошлом сезоне левый полузащитник был заигран в 30-матчах "оранжево-черных". На счету Коноплянки 5 забитых мячей и 3 результативные передачи.

Ранее Евгений Коноплянка признавался, что перешел в "Шахтер" после звонка Ахметова.

Евгений Коноплянка - полузащитник донецкого "Шахтера", сделавший себе имя в днепропетровском "Днепре", с которым дошел до финала Лиги Европы в 2015 году. После "Днепра" Коноплянка сезон отыграл в "Севилье", после чего перешел в немецкий "Шальке", где у него не совсем заладилась карьера. Представлен как игрок горняков 12 мая 2019 года, с лета играет за "Шахтер". Первый официальный гол за горняков забил лишь в сентябре 2019-го. За сборную Украины провел 87 матчей, забил 21 мяч.