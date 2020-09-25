"Бавария" выиграла четвертый трофей в 2020 году. Видеообзор

В матче за Суперкубок УЕФА в Будапеште встретились победитель Лиги чемпионов "Бавария" и триумфатор Лиги Европы испанская "Севилья".

Для "Севильи", которая уже шесть раз в 21 веке победила в Лиге Европы, Суперкубок УЕФА совсем чужой. У андалусийцев уже 5 поражений и это антирекорд турнира.

Хотя все начиналось для испанского клуба очень даже ничего. "Севилья" открыла счет быстрым голом с пенальти (Лукас Окампос). Однако "Бавария" ответила своим мощным натиском и сравняла счет - отличился Леон Горецка. Второй тайм "Севилья" снова начала активно, создала несколько опаснейших моментов, однако воспользоваться ими не смогла. Постепенно силы стали покидать испанцев, и "Бавария" все мощнее наседала.

В основное время "Бавария" так и не вышла вперед, но сделала это во втором экстра-тайме. Хави Мартинес уложил мяч в девятку любимым способом – ударом головой. "Севилья" не отыгралась. Испанский полузащитник специалист по спасению "Баварии" в Суперкубке. Это именно Хави Мартинес в 2013-м перевел игру с "Челси" в дополнительный тайм на последней минуте, а сейчас забил решающий гол.

"Бавария" берет четвертый трофей в этом году. До этого был требл (чемпионат, Кубок Германии, Лига чемпионов). Мюнхенцы могут повторить достижение "Барселоны", которая взяла шесть трофеев за год при Гвардиоле, если победят еще в Суперкубке Германии (30 сентября разыграют трофей с "Боруссией") и на клубном чемпионате мира.

Бавария - Севилья 2:1

Голы: Горецка, 34, Мартинес, 104 — Окампос, 13 (с пенальти)

Бавария: Нойер — Павар, Зюле, Алаба (Боатенг, 112), Эрнандес (Хави Мартинес, 99) — Киммих, Горецка (Дэвис, 99) — Гнабри, Мюллер, Сане (Толиссо, 70) — Левандовски

Севилья: Буну — Навас, Кунде, Диего Карлос, Эскудеро — Хордан (Васкес, 94), Фернандо, Ракитич (Торрес, 56) — Сусо (Гудель, 73), де Йонг (Эн-Несири, 56), Окампос

Предупреждения: Алаба, Эрнандес — Хордан, Кунде, Фернандо, Эскудеро