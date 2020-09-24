"Шахтер" не сумел победить "Рух". Видео

Донецкий "Шахтер" в перенесенном матче первого тура не сумел обыграть новичка лиги "Рух" (1:1) и после трех туров уступает неожиданному лидеру "Ворскле" в турнирной таблице четыре очка.

Луиш Каштру выпустил далеко не основной состав – в старте вышли Трубин, Бондарь, Коноплянка и Корниенко. В первые 45 минут хотя "Шахтер" и доминировал, но особой остроты у ворот голкипера "Руха" Бандуры не создавал. Мало того, ближе к успех даже были хозяева поля, которые принимали горняков во Львове.

Проблемы "Шахтера" резко начались со старта первого тайма. Сначала Степаненко срезал мяч в собственные ворота после прострела с фланга. А буквально через минуту Бондарь опоздал с подкатом и увидел перед собой желтую карточку. Дальше "Шахтер" вдесятером включил максимальные обороты и оборона "Руха" все же однажды дрогнула. Тайсон шикарной передачей вывел Марлоса тет-а-тет с Бандурой и натурализованный бразилец в стиле Месси перебросил вратаря - 1:1.

Это уже вторая кряду ничья донецкого "Шахтера" в Премьер-лиге. На выходных "оранжево-черные" не сумели одолеть "Зарю" (2:2).

Рух – Шахтер 1:1 (0:0, 1:1)

Голы: Степаненко (47, автогол), Марлос (67)

Рух – Бандура, Глиха, Дуц, Парамонов, Копына, Климчук (Бойчук, 66), Мысык (Бойчук, 72), Кухарук (Русин, 46), Брикнер (Заставный, 72), Мартынюк, Кухаревич (Кондраков, 59)

Шахтер – Трубин, Додо, Бондарь, Матвиенко, Корниенко, Коноплянка (Марлос, 29), Тете (Соломон, 46), Алан Патрик (Коваленко, 79), Маркос Антонио (Степаненко, 46), Тайсон, Мораес (Фернандо, 86)

Предупреждения: Бондарь (35), Брикнер (42), Кухарук (43), Кухаревич (51), Мартынюк (53), Алан Патрик (54), Степаненко (70), Глиха (87), Бойчук (90), Дуц (90)

Удаление: Бондарь (50)