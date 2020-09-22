Шикарный гол - в матче Вулверхэмптон - Манчестер Сити. Видео

Встреча второго тура чемпионата Англии 2020/21, проходившая на стадионе "Молинью", завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей.

Горожане уже в первом тайме сделали весомую заявку на победу, забив два гола. Сначала Кевин Де Брюйне, которого Зинченко называет лучшим мастером дальних ударов в мире, реализовал 11-метровый на 20-й минуте. Затем через 12 минут МС провернул шикарную атаку, завершившуюся блестящим командным голом Фила Фодена.

Во втором тайме мексиканский форвард Волков Рауль Хименес немного вернул интригу в матче, отметившись голом головой после подачи справа. Однако Габриэль Жезус уже в компенсированное время невообразимым образом нашел лазейку и сумел пробить из под защитника прямо в ближний угол ворот Патрисиу.

Отметим, полузащитник сборной Украины Александр Зинченко в матче участия не принимал и даже не был заявлен на игру.

Видеообзор матча Вулверхэмптон - Манчестер Сити (1:3)



