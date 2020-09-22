Известен состав на матчи с Францией, Германией и Испанией

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко огласил список исполнителей, вызванных в национальную команду для подготовки к матчам Лиги Нации и товарищеского матча с Францией.

Шевченко вызвал 28 игроков, среди которых один дебютант - защитник ЛАСКа Евгений Чеберко.

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Андрей Лунин (Реал, Испания), Георгий Бущан (Динамо);

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат (все — Шахтер), Виталий Миколенко, Александр Караваев (оба — Динамо), Игорь Пластун (Гент, Бельгия), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия);

Полузащитники: Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все — Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все — Динамо), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Игорь Харатин (Ференцварош, Венгрия);

Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Жуниор Мораес (Шахтер), Владислав Супряга (Динамо);

Резерв: Роман Безус (Гент, Бельгия).

7 октября сборная Украины проведет товарищеский матч против Франции в Париже. 10 и 13 октября "желто-синие" проведут два матча в розыгрыше Лиги Нации против Германии и Испании. Оба матча состоятся на НСК Олимпийский.

В начале сентября сборная Украины в рамках высшего дивизиона Лиги наций победила Швейцарию (2:1) и уступила Испании (0:4).