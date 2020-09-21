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Спорт
Футбол
20 сентября 20, 20:23
Экс-игрок Шахтера стал капитаном Манчестер Сити
Хосеп Гвардиола
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Бразильский опорный полузащитник Фернандиньо перед стартом команды в АПЛ стал капитаном Манчестер Сити.

Как сообщает издание Dailymail, главный тренер МС Хосеп Гвардиола провел встречи с игроками, а также тренерским штабом, в ходе которых и принял такое решение.

В прошлой кампании бразилец неоднократно выводил команду на поле с капитанской повязкой в тех матчах, в которых не принимал участие Давид Сильва. В конце прошлого сезона испанский кудесник мяча покинул Сити и на правах свободного агента перебрался в испанский Реал Сосьедад.

В сезоне 2019/20 Фернандиньо принял участие в 41 матче МС во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. "Опорник" проводит уже восьмой год в составе манчестерского суперклуба. В 2013 году он перебрался в команду из Шахтера, сумма компенсации составила €40 млн.

Отметим, завтра, 21 сентября, Манчестер Сити матчем с Вулверхэмптоном стартует в АПЛ 2020/21.
telegraf.com.ua
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