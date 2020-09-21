Манчестер Юнайтед потерпел поражение от Кристал Пэлас. Видео

Манчестер Юнайтед стартовал с опозданием из-за матчей в Лиге Европы. Кристал Пэлас подготовился к этой игре во всеоружии. Уже на 7-й минуте Тунсенд отправил мяч в ворота Де Хеа - 0:1. Этот счет держался до концовки матча, когда команды провели несколько голевых атак.

Напомним, в других матчах: Арсенал обыграл Вест Хэм 2:1, Эвертон разбил Вест Бромвич 5:2, Лидс и Фулхэм устроили перестрелку 4:3.

Обзор матча



