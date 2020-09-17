Сборная Украины сохранила свое место в рейтинге ФИФА

Команда Андрея Шевченко сохранила 24-ю строчку в обновленном рейтинге ФИФА, который вышел 17 сентября.
Интересно, что среди представителей УЕФА сборная Украины занимает 15-ю строчку.
Тройка лидеров: Бельгия, Франция, Бразилия.
Соперники сборной Украины в финальном турнире чемпионата Европы занимают следующие места: Нидерланды - 14, Австрия - 26.
Соперники в Лиге наций занимают следующие позиции: Испания - 8, Швейцария - 12, Германия - 15.
Напомним, что в начале октября сборная Украины сыграет три матча подряд против топ-команд: Франция, Германия, Испания.