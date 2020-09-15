Неймару грозит дисквалификация до 7 матчей

Во вчерашнем матче третьего тура чемпионата Франции между ПСЖ и "Марселем" в концовке произошла заварушка, приведшая к удалению Неймара

Бразилец ударил защитника "Марселя" Альваро Гонсалеса кулаком в голову и обвинил его в расизме. Позже Неймар заявил, что Гонсалес назвал его "черным".

После игры Неймар добавил, что жалеет, что не ударил мудака по лицу.

- Ты не мужчина, раз не признаешь свои ошибки. Поражения – часть спорта, а оскорбления и расизм – нет. Я не уважаю тебя, тебе не хватает мужества. Поступай так, как говоришь, братан. Будь мужиком, чувак. Расист!" – написал Неймар в твиттере в ответ на слова Гонсалеса.

Одиозному бразильскому нападающему грозит от четыре до семи матчей дисквалификации согласно дисциплинарному регламенту Федерации футбола Франции.

Решение будет принято дисциплинарным комитетом. Обычно комитет собирается по средам, но в случае с Неймаром может перенести рассмотрение на неделю, чтобы собрать все свидетельства.