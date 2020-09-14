Ливерпуль и МЮ хотят хитро заполучить звезду Баварии

Президент Баварии Ули Хенесс заявил, что МЮ и Ливерпуль занимаются шантажом, пытаясь заставить мюнхенский клуб продать полузащитника Тьяго Алькантару.

"Мы согласовали с Тьяго новый четырехлетний контракт, но через несколько дней он сказал: "Мне нужен новый вызов".

Думаю, него есть соглашение с Ливерпулем или Манчестер Юнайтед. Или с обоими. И теперь оба клуба блефуют. Ни один из них не связывался с Баварией официально. Они пытаются нас шантажировать, ожидая до последней недели, когда они сделают дешевое предложение.

Это будут жаркие три недели до 5 октября, когда закроется трансферное окно", — цитирует Хенесса Sport1.