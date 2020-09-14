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Спорт
Футбол
13 сентября 20, 18:16
Ливерпуль и МЮ хотят хитро заполучить звезду Баварии
Тьяго Алькантара
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Тьяго Алькантара близок к переезду в Англию.

Президент Баварии Ули Хенесс заявил, что МЮ и Ливерпуль занимаются шантажом, пытаясь заставить мюнхенский клуб продать полузащитника Тьяго Алькантару.

"Мы согласовали с Тьяго новый четырехлетний контракт, но через несколько дней он сказал: "Мне нужен новый вызов".

Думаю, него есть соглашение с Ливерпулем или Манчестер Юнайтед. Или с обоими. И теперь оба клуба блефуют. Ни один из них не связывался с Баварией официально. Они пытаются нас шантажировать, ожидая до последней недели, когда они сделают дешевое предложение.

Это будут жаркие три недели до 5 октября, когда закроется трансферное окно", — цитирует Хенесса Sport1.
telegraf.com.ua
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