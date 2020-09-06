Украинец стал главным тренером белорусского "Шахтера"

Новым главным тренером солигорского футбольного клуба стал украинский специалист Роман Григорчук. Он сменил на этом посту другого украинца Юрия Вернидуба. Об этом официально заявила пресс-служба "Шахтера".

В тренерский штаб вошли Михаил Савка (старший тренер), Андрей Глущенко (тренер вратарей) и Анатолий Коротя (тренер-аналитик).

31 августа Юрий Вернидуб принял решение досрочно подать в отставку со своего поста по собственному желанию. Причиной стали семейные обстоятельства. Накануне команда вылетела в квалификации Лиги Европы.

Григорчук выступал на позиции нападающего. Играл за украинские команды "Темп", "Покутье", "Прикарпатье" и "Кривбасс", австрийский "Санкт-Пельтен", польскую "Петрохимию", российский "Сатурн" и латвийский "Динабург". После "Динабурга" тренировал "Вентспилс", с которым трижды становился чемпионом Латвии (2006, 2007, 2008), дважды выигрывал Кубок страны (2005, 2007) и выходил в групповой этап Лиги Европы (2009/10).

Затем работал в запорожском "Металлурге" и одесском "Черноморце". С одесситами Роман Григорчук поднялся из Первой лиги в высший дивизион, а в сезоне 2012/13 вышел в финал Кубка Украины, что позволило принять участие в квалификации Лиги Европы. "Черноморец" не только успешно ее преодолел, дойдя до группового этапа, но и вышел в 1/16 финала турнира, где в двухматчевом противостоянии уступил "Лиону" (0:0; 0:1).

За время его нахождения у руля азербайджанский клуб "Габала" дважды становился серебряным (2016/17, 2017/18) и дважды бронзовым (2014/15, 2015/16) призером чемпионата страны, два раза выходил в финал Кубка Азербайджана (2016/17, 2017/18) и дважды выходил в групповой этап Лиги Европы (2015/16, 2016/17).

С июня 2018 по январь 2020 года Григорчук работал главным тренером ФК "Астана", с которой выигрывал чемпионат Казахстана (2018, 2019), Суперкубок (2019) и дважды выходил в групповой этап Лиги Европы (2018/19, 2019/20).