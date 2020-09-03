Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.65
USD
27.65
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Футбол
3 сентября 20, 12:32
Заявка сборной Украины на матч со Швейцарией
Шевченко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Шевченко убрал ряд футболистов из заявки на матч Лиги наций.

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко сформировал заявку на матч Лиги наций против Швейцарии, который пройдет сегодня.

Из 27 футболистов в заявку попали 23. Вне списка остались Сергей Болбат, Валерий Бондарь, Роман Безус и Евгений Макаренко.

Любопытно, что ранее Шевченко хвалил Болбата, назвав его лучшим игроком тренировочного сбора.

Вратари: Бущан, Пятов, Лунин;

Защитники: Соболь, Пластун, Кривцов, Михайличенко, Тымчик, Матвиенко;

Хавбеки: Сидорчук, Степаненко, Малиновский, Коноплянка, Марлос, Харатин, Цыганков, Зинченко, Коваленко, Караваев;

Форварды: Ярмоленко, Яремчук, Супряга, Мораес.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Шевченко назвал состав сборной Украины на игры в Лиге Европы
Матч сборных Украины и Польши пройдет без зрителей
Выигрывает ли сборная Украины от переноса Евро?
Сборная Украины получила рекордные призовые за выход на Евро
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей