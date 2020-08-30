Барселона продает Месси в Англию

Каталонский футбольный клуб Барселона согласился продать легендарного нападающего Лионеля Месси английскому клубу Манчестер Сити, пишет британский таблоид Mirror 30 августа.

По информации источников издания в Испании, речь идет о 250 миллионах фунтов стерлингов (280 миллионов евро). В этом случае "горожане" должны будут в качестве доплаты отдать защитника Эрика Гарсию.

В качестве альтернативных вариантов рассматривается продажа Джона Стоунса, Николаса Отаменди, Бенджамина Менди, Жуана Канселу, Александра Зинченко и Анхелиньо.

Газета утверждает, что оба клуба уверены в том, что Месси продолжит карьеру в Сити. В частности, главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман уже сообщил своим друзьям, что готовится к перестройке команды без Месси.

Месси факсом известил Барселону о желании этим летом покинуть клуб. Каталонцы подтвердили наличие факса, но ответили, что аргентинец не имеет юридической возможности разорвать контракт.

Ранее СМИ писали, что президент каталонцев Хосеп Мария Бартомеу даже готов уйти в отставку, лишь бы Месси остался в Барселоне.